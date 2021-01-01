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فنان مصري يكشف تلقيه شتائم بعد تجسيد دور "أسامة بن لادن"

السبت 12 يونيو 2021 03:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
فنان مصري يكشف تلقيه شتائم بعد تجسيد دور "أسامة بن لادن"



القاهرة/سما/


أكد الفنان المصري طارق لطفي، تلقيه الكثير من الشتائم بسبب تجسيده دور زعيم تنظيم القاعدة "أسامة بن لادن"، في مسلسل "القاهرة كابول".

وكشف طارق لطفي، في لقاء تلفزيوني، أن تجسيد شخصية مثل أسامة بن لادن، جعلت البعض يحذره من عدم دخول صفحات على مواقع التواصل، لأن فيها "شتائم" بألفاظ صعبة وتهديدات.


وقال إنه تلقى الكثير من الشتائم من جانب البعض، تضمنت اتهامات بتشويه صورة شخصية أسامة بن لادن، مشيرا إلى أنه لم يخف على الإطلاق من تجسيد هذه الشخصية.

ودارت أحداث مسلسل‏ "القاهرة كابول"، حول مؤامرات تُحاك ضد المنطقة، لاسيما مصر في الفترة الأخيرة، مسلطا الضوء على الأعمال الإرهابية.

#مصر #اسامة بن لادن #طارق لطفي

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