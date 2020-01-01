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موقع "إنجليزي" يحسم الجدل بشأن انتقال محمد صلاح إلى باريس سان جيرمان

السبت 12 يونيو 2021 03:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
موقع "إنجليزي" يحسم الجدل بشأن انتقال محمد صلاح إلى باريس سان جيرمان



لندن/سما/


كشفت وسائل إعلام إنجليزية، اليوم السبت، عن مستقبل الدولي المصري محمد صلاح مع نادي ليفربول، بعدما تردد في الآونة الأخيرة عن انتقاله في صفقة تاريخية إلى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

وحسب موقع "ليفربول إيكو"، فإن إدارة ليفربول "حريصة جدا على إبرام عقد جديد مع محمد صلاح"، رغم عدم بدء المفاوضات حتى الآن مع اللاعب.


"المحادثات الأولية حول التجديد ستبدأ في وقت لاحق من العام الحالي، مؤكد أن صلاح لن ينتقل إلى ناد آخر في الوقت الحالي".
وفي وقت سابق، زعمت العديد من التقارير الصحفية أن اللاعب سينتقل إلى باريس سان جيرمان هذا الصيف، وسيتقاضى 3 أضعاف راتبه في ليفربول.

ويرتبط محمد صلاح بعقد مع ليفربول يظل وفقا له في صفوف الريدز حتى عام 2023، ولكن تقارير عديدة ألمحت مؤخرا إلى احتمال رحيله.

وانتقل محمد صلاح (28 عاما) إلى صفوف ليفربول في صيف 2017، ليحقق مع الفريق الإنجليزي بطولة الدوري ولقب دوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية، ونافس على لقب أفضل لاعب في العالم، وحصل على لقب أفضل لاعب في أفريقيا.

وفاز محمد صلاح مؤخرًا بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز 2020/2021 باختيار الجمهور، والتي تمنح من رابطة اللاعبين المحترفين في إنجلترا.

يشار إلى أن صلاح شارك مع فريقه ليفربول خلال الموسم الماضي في 37 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز، سجل فيها 22 هدفا وصنع 5، وجاء في المركز الثاني في ترتيب هدافي المسابقة، متأخرا بهدف عن هاري كين.

واحتل ليفربول المركز الثالث في ترتيب الدوري الإنجليزي موسم 2020/2021، وحصد 69 نقطة من 38 مباراة، ليضمن التأهل مباشرة إلى دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

#محمد صلاح #باريس سان جيرمان #ليفربول #كرة القدم

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