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السعودية تطلق خدمة إلكترونية جديدة بشأن تأشيرات الزوار من خارج المملكة

السبت 12 يونيو 2021 02:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
السعودية تطلق خدمة إلكترونية جديدة بشأن تأشيرات الزوار من خارج المملكة



الرياض/سما/

ر
أطلقت وزارة الخارجية السعودية خدمة إلكترونية تتيح للزوار من خارج المملكة تمديد صلاحية تأشيراتهم التي لم يتم الاستفادة منها، وانتهت خلال فترة تعليق القدوم من الدول العشرين التي سبق الإعلان عنها في الثاني من يونيو/ حزيران الجاري


وأوضحت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن "هذه الخدمة ستكون من دون دفع أي رسوم أو مقابل مالي مقرر لذلك التمديد، وسيكون التمديد إلى تاريخ 21 / 12 / 1442هـ الموافق 31 / 7 / 2021"، وذلك حسب وكالة الأنباء السعودية.
وقالت إنه "يمكن للزوار من خارج المملكة الاستفادة من الخدمة وإجراء التمديد اللازم لتأشيراتهم عبر الدخول لمنصة خدمات التأشيرات الإلكترونية للوزارة على الرابط الإلكتروني"، مشيرة إلى أن وزارة الداخلية سمحت للقادمين من الإمارات، وألمانيا، وأميركا، وأيرلندا، وإيطاليا، والبرتغال، والمملكة المتحدة، والسويد، والاتحاد السويسري، وفرنسا، واليابان بالدخول إلى المملكة.

وكان العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أصدر الشهر الماضي، توجيها بتمديد صلاحية الإقامات للوافدين الموجودين خارج المملكة، وتمديد صلاحية تأشيرات الزيارة والخروج والعودة آليا من دون رسوم أو مقابل مالي، في الدول التي يتم تعليق القدوم منها.

يذكر أن وزارة الداخلية السعودية كانت أعلنت، يوم 2 فبراير/ شباط الماضي، تعليق السماح بدخول المملكة لغير المواطنين والدبلوماسيين والممارسين الصحيين وعائلاتهم مؤقتاً للقادمين من 20 دولة في سياق الإجراءات الوقائية.

وشملت قائمة الدول العشرين كلاً من الأرجنتين، والإمارات، وألمانيا، وأمريكا، وإندونيسيا، وإيرلندا، وإيطاليا، وباكستان، والبرازيل، والبرتغال، والمملكة المتحدة، وتركيا، وجمهورية جنوب أفريقيا، والسويد، والاتحاد السويسري، وفرنسا، ولبنان، ومصر، والهند، واليابان. ويشمل ذلك القادمين من دول أخرى إذا كانوا قد مروا بأي من تلك الدول خلال الـ14 يومًا السابقة لطلب الدخول إلى المملكة.

#السعودية #تاشيرة السعودية

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