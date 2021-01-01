الخليل: افتتاح بازار "اشتري من بلدك" لدعم المنتجات الوطنية

الخليل / سما /

أقامت بلدية الخليل، اليوم السبت، "بازار اشتري من بلدك" في خان شاهين بالبلدة القديمة من الخليل، ضمن فعاليات أسبوع الاقتصاد الوطني.

وقال رئيس البلدية تيسير أبو سنينة، خلال افتتاح البازار، إنه يأتي بالشراكة مع وزارة الاقتصاد وغرفة تجارة وصناعة الخليل، ومشروع مساحات، مؤكدا الحرص على دعم كل المبادرات التي من شأنها إحياء البلدة القديمة ودفع عجلة الاقتصاد فيها.

وأضاف أن هذا الأسبوع تم تخصيصه في كل أنحاء فلسطين، لدعم المنتجات الوطنية، لافتا إلى أن اختيار البلدة القديمة، جاء لتشجيع المواطنين على زيارتها.

وشدّد أبو سنينة على أن زيارة البلدة القديمة بما فيها الحرم الإبراهيمي الشريف واجب على الجميع، في ظل محاولات الاحتلال المستمرة لتهويد المنطقة وتغيير معالمها وتزييف الحقائق، مطالبا المجتمع الدولي بحماية الحرم والوقوف في وجه مخططات الاحتلال الإسرائيلي لبناء مصعد داخله.

نم ناحيتها، أوضحت منسقة مشروع مساحات حكمت القواسمي، أن بازار "اشتري من بلدك" سيستمر لمدة يومين في زقاق وأحياء البلدة القديمة، ويتضمن أشغالا يدوية محلية الصنع، إضافة لفعاليات فنية وترفيهية للأطفال، مثمنة دعم المؤسسات للبازار والمشاركين فيه.