كيف تتجنب الإصابة بالتهاب الملتحمة خلال فصل الصيف؟

وكالات / سما /

فصل الصيف من أكثر الفصول التي تنتشر بها أمراض العين نتيجة حرارة الجو الشديدة، والاختلاط المتزايد خلال الرحلات أو السفر الذى يساهم في انتقال العدوى البكتيرية من شخص لآخر خلال هذا الموسم، وذكر موقع "the health" أن التهاب الملتحمة أو الرمد من أكثر الأمراض المنتشرة فى فصل الصيف ، ويظهر على صورة احمرار يصيب الغشاء الرقيق المبطن للجفن ويغطى بياض العين.

وأشار التقرير إلى أن هناك عددا من الطرق للوقاية من عدوى العين والإصابة بالتهاب الملتحمة ومن أبرزها:-

1- استعمال المناديل الورقية لمرة واحدة فقط ، وعدم وضعها على العين مرة أخرى .

2- الاهتمام بغسيل الأيدي أكثر من مرة على مدار اليوم .

3- عدم لمس العين باليدين لمنع انتقال البكتيريا إلى الملتحمة .

4- عدم وضع المناشف داخل العين على الاطلاق لأنها أبرز أسباب التهاب الملتحمة .

5- أن يكون تنشيف العين "بالتربيت" أي الطبطبة مثلما يحدث في الجلد وعدم مسحها بقوة.

وأكدت أحدث الدراسات أن العين من أكثر أجهزة الجسم حساسية اتجاه البيئة المحيطة، ولابد من الابتعاد عن المناطق الملوثة سواء من الأبخرة أو أي روائح كيميائية، بالإضافة إلى الحرص على النظافة الشخصية باستمرار للأيدي ومنع ملامستها.

ونصحت التقارير بضرورة اتباع عدد من النصائح الهامة للعين ومنها: إيقاف ارتداء العدسات اللاصقة ، والتوقف عن استخدام أدوات الماكياج غير الصحية التي تهيج العين، بالإضافة إلى الابتعاد عن المناطق الملوثة ذات الأتربة المرتفعة التي ترفع من تهيج العين، والابتعاد عن المشاهدة الطويلة للأجهزة الإلكترونية مثل الكمبيوتر والتلفاز.