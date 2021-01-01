  1. الرئيسية
  2. الرياضة

أول تعليق لمانشيني بعد فوز إيطاليا على تركيا في كأس أوروبا

السبت 12 يونيو 2021 01:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
أول تعليق لمانشيني بعد فوز إيطاليا على تركيا في كأس أوروبا



وكالات / سما /

قال مدرب منتخب إيطاليا، روبرتو مانشيني، إن صبر فريقه أمام الأداء الدفاعي لتركيا كان مفتاح الفوز 3-0، أمس الجمعة، في افتتاح مباريات المجموعة الأولى في بطولة أوروبا لكرة القدم.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، بعدما أحبط الدفاع التركي، لاعبي المنتخب الإيطالي، الذين هيمنوا على المباراة، لكن إيطاليا حسمت الفوز بعدما سجلت الهدف الأول في الدقيقة 53.

وقال مانشيني: "واجهنا العديد من الفرق، لقد فعلت ما فعلته تركيا الليلة (أمس). دافعوا بكثافة ومنحونا القليل من المساحة، مما جعل التسجيل صعبا".

وأضاف: "تحلى اللاعبون بالصبر. انتظرنا وواصلنا اللعب وحاولنا تسجيل هدف، وعندما نجحنا في ذلك قدم اللاعبون أداء رائعا".

وتابع المدرب الإيطالي: "لم يكن الشوط الأول سهلا في مباراة مثل هذه، حتى لو وضعوا (تركيا) جميع اللاعبين في الخلف، عندما تسجل هدفا واحدا في الشوط الأول تتغير المباراة".

ووضع الفوز إيطاليا في موقف قوي في المجموعة الأولى، التي تضم أيضا سويسرا، وويلز، لكن مانشيني ضحك عندما تلقى سؤالا بشأن ما إذا كان منتخب بلاده بين المرشحين للفوز بالبطولة.

وقال: "قدمنا أداء جيدا. كان من المهم أن نبدأ البطولة بقوة، وأعتقد أننا أرضينا الجميع، سواء الجماهير أو كل الإيطاليين الذين شاهدوا المباراة. لكن لا تزال هناك ست مباريات قبل التأهل للنهائي، والكثير من المنتخبات الجيدة".

#روبرتو مانشيني #كأس أوروبا #إيطاليا #تركيا

الأكثر قراءة اليوم

فتح تشن هجوماً حاداً على حماس: وضعت شروطاً مجحفة وتسعى للهيمنة على النظام السياسي

رسالة إعتراض من السلطة إلى مصر..ووفد حكومي من غزة يتوجه إلى القاهرة للتباحث حول هذه الملفات

"واشنطن بوست" تكشف كواليس الدسائس داخل القصر الهاشمي و صفقة القرن الفاشلة

مصر تطلب تدخلاً أميركياً لمنع نتنياهو من تفجير الأوضاع وإشعال مواجهة عسكرية على ثلاث جبهات

حماس تعلق على تصريحات النائبة الامريكية الهان عمر...

معاريف : الحرب اللاحقة ضد حماس ..جاكي خوجي

جيش الاحتلال يتخذ اجراءات عقابية صارمة ضد ضباط وجنود أطلقوا النار باتجاه فلسطينيين

الأخبار الرئيسية

===

يديعوت تنشر تفاصيل نشاط عسكري اكتشفته كتائب القسام قبل سيف القدس بأيام

وزيرة الصحة تكشف حصيلة الوفيات والإصابات بفيروس كورونا في الضفة والقطاع

مروان

إستياء مصري من السلطة الفلسطينية..إدراج البرغوثي وسعدات في صفقة التبادل يمثل قوة ضخمة لحماس

نتن

مصر تطلب تدخلاً أميركياً لمنع نتنياهو من تفجير الأوضاع وإشعال مواجهة عسكرية على ثلاث جبهات

عبدالله

"واشنطن بوست" تكشف كواليس الدسائس داخل القصر الهاشمي و صفقة القرن الفاشلة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية