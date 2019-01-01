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هل سيتخلى ريال مدريد عن كوبو بشكل نهائي هذا الصيف؟

السبت 12 يونيو 2021 01:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
هل سيتخلى ريال مدريد عن كوبو بشكل نهائي هذا الصيف؟



وكالات / سما /

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن ريال مدريد لا يفكر أبداً في بيع النجم الياباني الشاب تاكيفوسا كوبو خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وإنما سيواصل النادي تطبيق نفس الاستراتيجية التي اتبعها في العامين الماضيين.

وتعاقد ريال مدريد مع كوبو في صيف 2019 بعد أن كان مطلوباً من عدة أندية كبيرة على رأسها ناديه السابق برشلونة، ولعب في موسمه الأول معاراً إلى مايوركا وقدم أداء مميز للغاية، مما دفع فياريال للتوقيع معه في الصيف الماضي.

وتواجد كوبو في فياريال خلال القسم الأول من الموسم الماضي على سبيل الإعارة، لكنه لم يحظى بفرص كافية للعب، ليقوم ريال مدريد بفسخ عقد الإعارة مع نادي الغواصات في منتصف الموسم، ثم إعارته مرة أخرى لخيتافي، وواجه اللاعب نفس المصير أيضاً، حيث لم يتمكن من المشاركة بشكل منتظم.

وأكد موقع ديفنسا سنترال على أن ريال مدريد لا يريد بيع كوبو هذا الصيف، لكنه سيتخلى عنه لموسم آخر على سبيل الإعارة، وهناك عدة أندية مهتمة بضمه مثل ريال بيتيس وغرناطة.

وأوضح الموقع الشهير أن إدارة النادي الملكي ما زالت تراهن على كوبو ليكون نجم الفريق في المستقبل، ولذلك تريد إعارته لكي يستمر في اكتساب الخبرة والتطور، وسيكون شرطها الوحيد في المفاوضات هو عدم إدراج بند الشراء النهائي بعد انتهاء فترة الإعارة.

#ريال مدريد #الصيف #كوبو

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