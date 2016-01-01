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رسميا.. تحديد فريق دوناروما الجديد

السبت 12 يونيو 2021 01:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
رسميا.. تحديد فريق دوناروما الجديد



وكالات / سما /

كشفت تقارير صحافية إيطالية، عن تطور جديد بشأن مستقبل الإيطالي جانلويجي دوناروما حارس مرمى ميلان.

وينتهي عقد دوناروما مع ميلان هذا الشهر، وأكد مسؤولو "الروسونيري" أن الحارس الشاب في طريقه لمغادرة النادي.

وحسب شبكة "سكاي سبورت إيطاليا"، فإن مينو رايولا، وكيل دوناروما، اتفق على كافة الشروط الشخصية للحارس مع مسئولي باريس سان جيرمان.

وأشارت "سكاي سبورت إيطاليا"، إلى أن دوناروما سيخضع للكشف الطبي في معسكر "الآتزوري" خلال الساعات المقبلة.

ولعب دوناروما 27 مباراة دولية مع المنتخب الإيطالي، بما في ذلك الفوز على تركيا (3-0) في المباراة الأولى ببطولة "يورو 2020".

يشار إلى أن دوناروما، البالغ من العمر "22 عاما"، خاض 251 مباراة مع الروسونيري، وفاز بكأس السوبر الإيطالي مرة واحدة في عام 2016.

#دوناروما #باريس سان جيرمان #ميلان

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