برشلونة يستغل انطلاق يورو 2020 للتخلي عن لاعبيه !

وكالات / سما /

انطلقت بطولة كأس أمم أوروبا يورو 2020 مساء أمس الجمعة بمباراة قوية حقق فيها منتخب إيطاليا فوزاً كبيراً على حساب نظيره التركي بنتيجة ثلاثية مقابل لا شيء.

وتتجه أعين عشاق كرة القدم العالمية والأوروبية هذا الأسبوع منتظرة المنتخبات الكبرى واللاعبين الكبار من أجل الدخول أكثر فأكثر في أجواء مسابقة يورو 2020.

وكشفت صحيفة “موندو ديبورتيفو ” الإسبانية صباح اليوم السبت أن جميع أندية أوروبا تضع أعينها أيضاً على مسابقة يورو 2020 من أجل سوق الانتقالات الصيفية سواء من ناحية التعاقدات الجديدة أو التخلي عن اللاعبين.

وأفادت الصحيفة الإسبانية أن برشلونة لديه خطه في التخلي عن الكثير من لاعبيه خلال الفترة القادمة ومنهم المجموعة الفرنسية المتواجدة في الفريق وهم جريزمان، لونجليه، عثمان ديمبيلي المتواجدون في المنتخب وأيضاً صامويل أومتيتي.

ويأمل فريق برشلونة في تألق لاعبيه وأبطال العالم خلال هذه النسخة من بطولة يورو 2020 من أجل ارتفاع أسعارهم في السوق وأيضاً تسهيل إمكانية تسويقهم.