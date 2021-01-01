آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الأحد

غزة/سما/

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية في قطاع غزة عن كشف جديد وآلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الأحد (13 يونيو) على النحو التالي:

- المتبقي من الحافلة السادسة + السابعة من الكشف السابق رقم (2021/21).

- إجراء فحص كورونا للكشف الجديد في المراكز الصحية بجميع المحافظات، حسب الجدول الآتي:





- الأحد 6/13: الحافلتان الأولى والثانية.

- الثلاثاء 6/15: الحافلتان الثالثة والرابعة.

- الخميس 5/17: الحافلتان الخامسة والسادسة.

- الأحد 6/20: الحافلتان السابعة والثامنة.

- الإثنين 6/21: الحافلة التاسعة.

رابط الكشف الجديد (2021/22): هنا