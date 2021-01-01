آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الأحد

غزة/سما/
أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية في قطاع غزة عن كشف جديد وآلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الأحد (13 يونيو) على النحو التالي:
- المتبقي من الحافلة السادسة + السابعة من الكشف السابق رقم (2021/21).
- إجراء فحص كورونا للكشف الجديد في المراكز الصحية بجميع المحافظات، حسب الجدول الآتي:
- الأحد 6/13: الحافلتان الأولى والثانية.
- الثلاثاء 6/15: الحافلتان الثالثة والرابعة.
- الخميس 5/17: الحافلتان الخامسة والسادسة.
- الأحد 6/20: الحافلتان السابعة والثامنة.
- الإثنين 6/21: الحافلة التاسعة.
رابط الكشف الجديد (2021/22): هنا