قيادي بالجبهة الشعبية : الاحتلال يمنعني من التحرك في كل أماكن القدس المحتلة لستة أشهر

القدس المحتلة/سما/

أبلغت سلطات الاحتلال الإسرائيلي ، القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والأسير المحرر ناصر أبو خضير، قرارًا بمنعه من التحرك في كل أحياء القدس المحتلة.

وأفاد أبو خضير، في حديث لبرنامج نبض البلد عبر إذاعة صوت الشعب، اليوم السبت، بابلاغه قرارًا من قبل قوات الاحتلال، يقضي بمنعه من التحرك في كل أحياء القدس المحتلة من كفر عقب شمالًا حتى سور باهر جنوبًا.

وقال أبو خضير، إن “القرار يشمل أماكن القدس كافة، باسثناء المستشفى الفرنسي في حال احتجت علاجًا وحددوا لي خط سير عند الذهاب إليه”.

وأضاف: “وفقًا للقرار، فهناك مجموعة من الأسر الفلسطينية ممنوع من التواصل معها، فيما يبقى ساريًا لمدة ستة أشهر”.

وأوضح القيادي في الجبهة الشعبية، أن الاحتلال أبلغه بالقرار ورقيًا بما يقرب 4-5 ورقات، فيما رفضت محاميته تسليمه إياه؛ لأنها سترفع استئنافًا عليه.