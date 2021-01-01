500 صحافي أمريكي: يجب أن تعكس أخبارنا حقائق الاحتلال الإسرائيلي

واشنطن / وكالات /

نشر أكثر من 500 صحافي في وسائل إعلام أمريكية رسالة مشتركة طالبوا فيها بأن تعكس الأخبار في البلاد حقائق الاحتلال الإسرائيلي وسياساته في فلسطين.

ودعت الرسالة التي تحمل عنوان “رسالة مفتوحة حول تعامل وسائل الإعلام الأمريكية مع فلسطين” إلى إنهاء “إخفاء الاحتلال الإسرائيلي، والقمع الممنهج له للفلسطينيين” في إنتاج الأخبار في البلاد.



وقع الرسالة 514 صحافياً، من بينهم صحافيون من وسائل إعلام رائدة في الولايات المتحدة مثل واشنطن بوست، وول ستريت جورنال، ولوس أنجلوس تايمز.



وجاء في الرسالة: “العثور على الحقيقة ومحاسبة الأقوياء من المبادئ الأساسية للصحافة. لكن على مدى عقود، تخلت صناعة الأخبار لدينا عن هذه القيم في الأخبار المتعلقة بإسرائيل وفلسطين”.



وقال الصحافيون في رسالتهم: “لقد خذلنا قراءنا برواية حجبت الجوانب الأساسية للقصة: الاحتلال العسكري الإسرائيلي ونظام الفصل العنصري”.



وأشار الصحافيون إلى ضرورة وضع حد لهذه الممارسات الصحافية السيئة التي دامت عقودًا، وتغيير مسار الصحافة بشكل عاجل.



وأضافت الرسالة: “الأدلة على قمع إسرائيل الممنهج للفلسطينيين كثيرة جداً ولا ينبغي تعقيم تلك الأخبار بعد الآن”.



ولفتت الرسالة إلى تقرير هيومن رايتس ووتش الذي نُشر في 27 أبريل / نيسان والمؤلف من 213 صفحة حول جرائم الفصل العنصري والاضطهاد للسلطات الإسرائيلية موضحة أن التقرير المذكور وثق ارتكاب السلطات الإسرائيلية جرائم ضد الإنسانية من خلال سياسات الفصل العنصري.



(الأناضول)