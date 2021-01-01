عودة الاعتصام الأسبوعي لأهالي الأسرى بغزة الاثنين القادم

غزة / سما /

قررت لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية والمؤسسات في قطاع غزة اليوم السبت عودة الاعتصام الأسبوعي لأهالي الأسرى بمقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر بمدينة غزة بدءا من يوم الاثنين القادم، وذلك بعد انقطاع بسبب جائحة كورونا.



وأكدت اللجنة في بيان لها ، إن قرار عودة الاعتصام الأسبوعي لاستمرار الدعم والاسناد للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين الذين يتعرضون لأبشع الممارسات والجرائم العدوانية على يد الاحتلال الإسرائيلي.



وشددت على ضرورة اتخاذ التدابير والاجراءات الوقائية من وباء كورونا، داعية المواطنين إلى المشاركة في إسناد الأسرى.