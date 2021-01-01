"الشباب والثقافة" تفتتح برنامجًا تدريبيًا في تنمية الموارد البشرية والمالية للمؤسسات الثقافية

غزة / سما /

افتتحت الإدارة العامة للعمل الأهلي في الهيئة العامة للشباب والثقافة، برنامجًا تدريبيًا بعنوان "خبير تنمية الموارد البشرية والمالية للمؤسسات الثقافية"، الذي تعقده بالتعاون مع مركز القدس للثقافة والفنون، ومركز فلسطين للتعليم والتدريب، والمركز الاقتصادي للوجستيات والتكنولوجيا، والمركز العربي للتوجيه الوظيفي والمهني والتطوعي.

وحضر افتتاح البرنامج التدريبي، مدير عام العمل الأهلي الأستاذ سامي أبو وطفة، ومدير عام الفنون الأستاذ عاطف عسقول، ومدرب الدورة الدكتور عرفات عبد الله العف، بالإضافة إلى المتدربين المنتدبين عن المؤسسات والمراكز الثقافية العاملة في قطاع غزة.

وخلال كلمة له أوضح أبو وطفة أن البرنامج التدريبي يأتي في إطار سعي الهيئة لتطوير عمل المؤسسات والمراكز الثقافية وتنمية قدرات العاملين فيها وإكسابهم مهارات إدارية ومالية مميزة لتطوير العمل، مبينًا أن المتدربين المجتازين للبرنامج التدريبي سيتم ترشيحهم للحصول على برامج تدريبية أخرى في مجالات إدارة أنظمة المعلومات والمعرفة في المؤسسات الثقافية، وإدارة المشاريع الاحترافية.

من جهته أوضح العف أن البرنامج التدريبي يستمر لمدة (100) ساعة تدريبية ويتخللها لقاءات وورش عمل وجاهية، ولقاءات الكترونية، ومحاضرات علمية مصورة، بالإضافة إلى تطبيقات عملية لتطوير المهام الوظيفية، مستعرضًا أهم المحاور التي سيتم تناولها خلال البرنامج التدريبي وهي العمل الخيري والثقافي، وتطوير الموارد البشرية، والتطوع، وإدارة الموارد المالية للمؤسسات، وفرصة التمويل المتاحة أمام المؤسسات العاملة في المجال الثقافي.

وعبر المتدربون عن شكرهم للهيئة والطاقم الإداري المشرف على البرنامج التدريبي، على دورهم في التواصل المستمر مع المؤسسات وسعيهم الدائم لتنظيم أوضاعها بما يخدم الثقافة الفلسطينية.