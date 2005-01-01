نادال يغادر بطولة فرنسا بعد هزيمته أمام ديوكوفيتش في نصف نهائي رولان غاروس

باريس/سما/

ودع بطل رولان غاروس 13 مرة، رفائيل نادال، اليوم الجمعة، بطولة فرنسا المفتوحة للتنس، بعد خسارته أمام المصنف الأول عالميا، نوفاك ديوكوفيتش في الدور قبل النهائي.

وخسر نادال صاحب الرقم القياسي برصيد 13 لقبا في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس أمام ديوكوفيتش 3-6 و6-3 و7-6 و6-2.



وتعد هذه هي ثالث هزيمة فقط للاعب الإسباني في البطولة المقامة على الملاعب الرملية، منذ انطلاقته في 2005.

وسيواجه ديوكوفيتش، اليوناني ستيفانوس تيتيباس، في دور النهائي، يوم الأحد الموافق 13 يونيو/ حزيران الجاري، ويسعى للفوز باللقب الـ19 في البطولات الأربع الكبرى، ساعيا إلى حصد الرقم القياسي الذي احتفظ به روجر فيدرر ونادال.

يشار إلى ان نجم كرة المضرب السويسري، روجيه فيدرر، أعلن يوم الأحد الماضي، انسحابه من بطولة فرنسا، ثاني البطولات الأربع الكبرى التي تقام في ملاعب رولان غاروس، وفقا لبيان صدر عن الاتحاد الفرنسي للتنس.

وانسحب روجر فيدرير المصنف الأول عالميا سابقا، والذي يسعى إلى تحقيق رقم قياسي في لقبه رقم 21 في البطولات الأربع الكبرى في ويمبلدون، من بطولة فرنسا المفتوحة، بعد يوم من فوزه في مباراة صعبة في الدور الثالث، واختار إنقاذ نفسه وفقا لما نقله موقع "eurosport" الرياضي.

وقال فيدرير في بيان أصدره الاتحاد الفرنسي للتنس: إنه "بعد مناقشات مع فريقي قررت الانسحاب من بطولة فرنسا المفتوحة اليوم".

وأضاف اللاعب السويسري البالغ من العمر 39 عامًا، "بعد عمليتين في الركبة وأكثر من عام من إعادة التأهيل، من المهم أن أستمع إلى جسدي وألا أعود إلى المنافسة".

فيدرير، الذي لم يلعب بالكاد خلال الـ 17 شهرًا الماضية بسبب إصابة في الركبة، عانى جسديا في انتصاره في أربع مجموعات في وقت متأخر من الليل على الألماني دومينيك كوبفر، يوم أمس السبت، ولكنه قرر إنهاء مشواره في رولان غاروس قبل الميعاد.

وقال فيدرر: إنه "يؤسفني أن أعلن بأنني اتخذت قرار عدم المشاركة في نسخة هذا العام من بطولة فرنسا المفتوحة، أنا أحقق تقدما تدريجيا على صعيد اللياقة لكنني لم أصل إلى الجاهزية 100%، وأشعر بأنني أخاطر دون مبرر لو شاركت في هذا الحدث قبل أن أكون جاهزا تماما".

وتابع: "لم يكن من السهل اتخاذ هذا القرار لكنني اتخذته لكي أحرص على تمكني من خوض ما تبقى من الموسم وعلى مواصلة مسيرتي لأطول فترة ممكنة".