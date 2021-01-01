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الاحتلال يفرج عن مقدسيين بشرط الحبس المنزلي والإبعاد

السبت 12 يونيو 2021 11:02 ص / بتوقيت القدس +2GMT



القدس المحتلة / سما /

أفرجت شرطة الاحتلال الإسرائيلي يوم السبت، عن فتيين مقدسيين بشرط الحبس المنزلي والإبعاد عن البلدة القديمة في القدس المحتلة.

وذكر مركز معلومات وادي حلوة أن شرطة الاحتلال أفرجت عن الفتيين محمد أنور العباسي وآدم سامر العباسي بشرط الحبس المنزلي ٥ أيام وإبعاد عن البلدة القديمة ١٥ يومًا، ودفع كفالة مالية ٣٠٠ شيكل.

وأشار إلى أن الفتيين العباسي اعتقلا ظهر الجمعة بعد خروجهما من المسجد الأقصى المبارك.

وفي سياق متصل، أفرجت شرطة الاحتلال مساء الجمعة، عن الشاب خالد أبو ميالة بشرط الإبعاد عن المسجد الأقصى ٣٠ يومًا، علمًا أنه اعتقل أمس من منطقة باب الأسباط.

كما أفرجت عن المقدسي إياد أبو صبيح من بلدة سلوان، بعد التوقيع على كفالة مالية، وكان اعتقل من منطقة باب العامود في القدس.

#الاحتلال #القدس المحتلة #الحبس المنزلي

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