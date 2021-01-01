جامعة فلسطين تفتتح مختبر وعيادة التغذية الصحية في كلية الطب وعلوم الصحة

افتتح رئيس جامعة فلسطين أ.د.جبر الداعور بحضور كلا من د. أكرم عطا الله نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، أ.د.أحمد الدلو عميد كلية الطب وعلوم الصحة، وأعضاء المجلس الأكاديمي مختبر وعيادة التغذية الصحية في كلية الطب وعلوم الصحة.
حيث أعرب رئيس الجامعة عن تقديره لفريق كلية الطب وعلوم الصحة في العمل الدائم على توظيف قدراتها للنهوض بمهارات الطالب الفلسطيني، مؤكدا في إيمان إدارة جامعة فلسطين المتمثل برئيس مجلس إدارتها الحاج كاظم دغمش بالواجب الوطني والمسؤولية المجتمعية الملقاة على عاتق مجلس الإدارة والعاملين من أكاديميين و اداريين، وذلك في متابعة التطوير والإبداع العلمي والتعليمي، و رفد المجتمع الفلسطيني بما يحتاجه من المتخصصين في كافة المجالات العملية و التطبيقية التي تساهم في مساندة المجتمع بناءً على رؤية أكاديمية متطورة تعمل بشكل فعال في الارتقاء بكافة برامج الكليات خاصة كلية الطب وعلوم الصحة.
في حين شكر أ.د. أحمد الدلو عميد كلية الطب وعلوم الصحة رئيس مجلس الإدارة الحاج كاظم دغمش رئيس الجامعة أ.د.جبر الداعور على دعمهم الدائم في تمويل مشاريع ترفع من القدرة الاستيعابية للطالب من خلال ممارسته التطبيقات والمهارات التي يتم تدريسها في المساقات الأكاديمية.
كما وأوضح د. محمد سرور رئيس قسم التغذية الصحية أن مختبر التغذية الصحية يحتوي على أجهزة تتميز بدقتها وحداثتها، كما و سيتم فتح العيادة الخاصة بالتغذية للزائرين و سيتم تقديم الحلول التغذوية لهم بعد إجراء الفحوصات اللازمة، وسيتم العمل على تقديم استشارات فورية للحالات والمتابعة الصحية لهم من خلال البرامج التغذوية والأجهزة المتخصصة في العيادة وذلك تحت إشراف نخبة من المتخصصين في علم التغذية الصحية.
وفي الختام قام الدكتور محمد سرور بتسليم درع شكر وتقدير لرئيس جامعة فلسطين أ.د.جبر الداعور وذلك عرفانا بجهود إدارة جامعة فلسطين وامتنانا لما يقدمه رئيس الجامعة على دعمه الدائم للارتقاء في كليات الجامعة عامة وكلية الطب وعلوم الصحة خاصة.