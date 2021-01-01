جامعة فلسطين تفتتح مختبر وعيادة التغذية الصحية في كلية الطب وعلوم الصحة

غزة / سما /

افتتح رئيس جامعة فلسطين أ.د.جبر الداعور بحضور كلا من د. أكرم عطا الله نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، أ.د.أحمد الدلو عميد كلية الطب وعلوم الصحة، وأعضاء المجلس الأكاديمي مختبر وعيادة التغذية الصحية في كلية الطب وعلوم الصحة.

حيث أعرب رئيس الجامعة عن تقديره لفريق كلية الطب وعلوم الصحة في العمل الدائم على توظيف قدراتها للنهوض بمهارات الطالب الفلسطيني، مؤكدا في إيمان إدارة جامعة فلسطين المتمثل برئيس مجلس إدارتها الحاج كاظم دغمش بالواجب الوطني والمسؤولية المجتمعية الملقاة على عاتق مجلس الإدارة والعاملين من أكاديميين و اداريين، وذلك في متابعة التطوير والإبداع العلمي والتعليمي، و رفد المجتمع الفلسطيني بما يحتاجه من المتخصصين في كافة المجالات العملية و التطبيقية التي تساهم في مساندة المجتمع بناءً على رؤية أكاديمية متطورة تعمل بشكل فعال في الارتقاء بكافة برامج الكليات خاصة كلية الطب وعلوم الصحة.