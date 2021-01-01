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مصرع ثلاثة أشخاص وإصابة اثنين آخرين في حادثي طرق

السبت 12 يونيو 2021 10:14 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مصرع ثلاثة أشخاص وإصابة اثنين آخرين في حادثي طرق



القدس المحتلة/سما/

لقي ثلاثة أشخاص مصارعهم، في حادثي طرق؛ وقع الأول مساء أمس، الجمعة، شمال مدينة القدس، وراح ضحيته شاب ووالدته، فيما وقع حادث الآخر في منطقة النقب الجنوبي، فجر اليوم، السبت، وراح ضحيته شاب وأصيب آخران.

وفي التفاصيل، لقي شاب مصرعه وأصيب آخران، في انقلاب مركبة كانوا يستقلونها على شارع رقم 40، جنوبي البلاد.

وعلم أن الضحية في الثلاثينات من عمره، وتم إقرار وفاته بعد نقله والمصابين إلى مستشقى "سوروكا" في مدينة بئر السبع.

ومساء أمس الجمعة، لقيت امرأة، في الستينات من عمرها، وشاب في الثلاثينات من عمره مصرعيهما متأثرين بجراحيهما الخطيرة في حادث طرق بين سيارتين على شارع رقم 443 شمالي مدينة القدس.



من مكان الحادث (تصوير سلطة الإنقاذ)

وعلم أن ضحايا الحادث هم الشاب باسم أبو رموز (22 عامًا) ووالدته خولة أبو رموز (45 عامًا) من حي رأس العامود، في مدينة القدس المحتلة.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" أنه "تلقينا عند الساعة 20:01 بلاغا حول وقوع حادث طرق خطير بين سيارتين قرب مفرق ’غيفعات زئيف’، وأقر الطاقم الطبي وفاة امرأة متأثرة بجروحها بعد فشل محاولات إنقاذ حياتها".

وأضاف "كما قدم الطاقم الطبي الإسعافات الأولية لمصاب بجروح حرجة في الثلاثينات من عمره بيد أنه جرى إقرار وفاته لاحقا، فيما أصيبت امرأة في السبعينات من عمرها بجروح خطيرة وفتى (13 عاما) وصفت جراحه بالمتوسطة حتى الخطيرة ومسن (79 عاما) بحالة متوسطة وقد عانى جروحا في أطراف جسده".

وأحيل المصابون، على وجه السرعة، إلى المستشفيات لاستكمال العلاج. هذا، وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.

#حادث طرق #النقب

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