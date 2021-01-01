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مستوطنون يتلفون 450 دالية عنب ببيت لحم

السبت 12 يونيو 2021 09:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT



بيت لحم / سما /

أتلف مستوطنون إسرائيليون أمس الجمعة نحو 450 دالية عنب لمزارع فلسطيني في بلدة الخضر بمدينة بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة.

وأوضح المزارع رأفت صلاح صاحب المنتجات التي اتلفت أن المستوطنين أتلفوا 450 دالية عنب من خلال رشها بمبيدات كيماوية سامة.

وأشار إلى أنه تفاجأ يوم أمس الجمعة خلال تفقده أرضه الزراعية باختلاف أوراق دوالي العنب، ومن خبرته اكتشف أنها تعرضت للرش بالمبيدات السامة، فقام على وجه السرعة بأخذ طفليه المرافقين له إلى المستشفى، تحسباً لتعرضهم للتسمم.

يُشار إلى أن المستوطنين الإسرائيليين يعتدون بشكل يومي على الفلسطينيين وأراضيهم الزراعية، وذلك بحماية أمنية كبيرة من جيش الاحتلال.

ويهدف المستوطنين من خلال الاعتداء المتكرر على الفلسطينيين للضغط عليهم وتهجيرهم من أراضيهم.

#مستوطنون #عنب

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