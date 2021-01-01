عناوين الصحف الفلسطينية

رام الله / سما /

أبرزت الصحف المحلية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس)، الصادرة اليوم السبت، خبر استشهاد الفتى محمد سعيد حمايل (15 عاما) برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، على قمة جبل صبيح في بلدة بيتا جنوب نابلس، فيما أصيب عشرات المواطنين بجروح مختلف خلال قمع الاحتلال مسيرات سلمية في مناطق متفرقة بالضفة.

كما عنونت الصحف تعزية الرئيس محمود عباس بشهداء جنين ادهم عليوي (23 عاما)، وتيسير عيسة (33 عاما) من جهاز الاستخبارات العسكرية، والأسير المحرر جميل محمود العموري.

وفي يلي أبرز العناوين:

الحياة الجديدة:

الفتى محمد حمايل.. شهيد الدفاع عن الجبل.. 110 إصابات في مواجهات ببلدة بيتا

الاحتلال يقمع مسيرات سلمية في بيت دجن وسلواد وكفر قدوم ويجرح العشرات بينهم رضيعة.. مسيرة دعم وإسناد لأهالي حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة

الرئيس يعزي أمير دولة الكويت بوفاة الشيخ منصور الأحمد الجابر المبارك الصباح

هاتف عائلة الدكتور كايد سعادة معزيًا بوفاته.. الرئيس يعزي بشهداء جنين عيسة وعليوي والعموري: شعبنا سيبقى متمسكًا بأرضه ومدافعًا عنها

وزير خارجية بنغلاديش: لن نعترف بإسرائيل قبل أن ينال الشعب الفلسطيني كامل حقوقه

رئيس الاتحاد البرلماني الدولي يطالب باحترام قرارات الأمم المتحدة التي تدعو الى حل الدولتين

تأليف "حكومة التغيير" في إسرائيل.. ألغام ببداية طريقها

تنديد محلي وعربي ودولي بقرار الاحتلال تمديد إغلاق مكتب تلفزيون فلسطين بالقدس

العسيلي يرحب بقرار تركيا إدراج فلسطين ضمن قائمة التجارة التفضيلية

عوفر كاسيف.. نائب يهودي على قائمة عربية يناهض الصهيونية

في الشيخ جراح.. ليس للمستوطنين أي حق والأوراق الموجودة معهم مزيفة

جنود الاحتلال يشاركون في إقامة بؤرة استيطانية قرب نابلس

الأيام:

استشهاد فتى وعشرات الإصابات خلال قمع الاحتلال المسيرات الشعبية

الكشف عن مشاركة جنود الاحتلال في إقامة بؤرة استيطانية جنوب نابلس

إصابة ثلاثة أسرى إثر اقتحام قوات القمع قسم (12) في "مجدو"

مصر وعدت ببناء الأبراج المهدمة في غزة والإعمار سيتم عبر شركات وعمال فلسطينيين

القدس: وقفة ومسيرة منددة بقرارات إخلاء المنازل من "الشيخ جراح"

أطراف حكومة "بينيت- لابيد" تستكمل اتفاقات الائتلاف استعدادًا للتصويت غدًا

الشرطة الاسرائيلية تقر تنظيم "مسيرة الأعلام" الاستفزازية في القدس المقررة الثلاثاء

40 ألفا أدوا صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى

"كورونا": 4 وفيات و210 إصابات جديدة

بنغلاديش: لن نعترف بإسرائيل قبل أن ينال الشعب الفلسطيني كامل حقوقه

بلغاريا تؤكد ضرورة وقف التصعيد وتطبيق مبدأ حل الدولتين

القدس:

استشهاد فتى من بيتا ... وعشرات الجرحى برصاص الاحتلال

الرئيس يعزي ذوي شهداء جنين الثلاثة وعائلة الدكتور سعادة

جنود الاحتلال يشاركون في إقامة بؤرة استيطانية قرب نابلس

النخالة يجتمع بوفد حركة "فتح" في القاهرة

الجيش الإسرائيلي يعترف بإطلاق النار من دبابة على مدنيين خلال العدوان على غزة

160 وحدة سكنية جديدة في مستعمرة "النبي يعقوب"

وفد فني مصري إلى غزة الأسبوع المقبل تمهيدا للإعمار

بيلوسي توبخ النائبة إلهان عمر بسبب انتقادها الانتهاكات الإسرائيلية

اتفاق بين الشرطة الإسرائيلية والمتطرفين اليهود بشأن "مسيرة الأعلام" الاستفزازية

"النجاح" تتأهل للتصفيات النهائية لجوائز "الأوسكار"