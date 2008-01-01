الحية: تخصيص قطعة أرض لإقامة مستشفى ميداني أردني في غزة

غزة/سما/

قال نائب رئيس حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في قطاع غزة خليل الحية، إنه تم تخصيص قطعة أرض لإقامة مستشفى ميداني أردني جديد في قطاع غزة.

وأضاف الحية في تصريحات متلفزة لقناة (المملكة) أن إنشاء المستشفى سيسهم بإراحة الشعب الفلسطيني في الجانب الصحي.

وبين الحية أن المستشفى الميداني الأردني، والذي أنشأته الأردن بعد عدوان عام 2008، يقدم خدمات جليلة في القطاع منذ سنوات طويلة.



وكان الملك عبدالله الثاني، قد وجه للبدء فوراً بتجهيز مستشفي ميداني عسكري جديد في قطاع غزة، وبأعلى المواصفات الطبية وعلى غرار المستشفيات التي تم إنشاؤها في مدينتي الزرقاء وإربد لدعم ومساندة الجهود الطبية للمستشفى الميداني العسكري الأردني نتيجة الظروف الراهنة التي يمر بها القطاع وأدت إلى وقوع مئات الضحايا والإصابات، بحسب ما نقلت قناة (المملكة).

ويشمل المستشفى 100 سرير بالإضافة إلى قسم طوارئ وغرف عمليات كبرى ومتوسطة وصغرى وإسناده بكافة الأطقم الطبية اللازمة، للمساهمة في تقديم الخدمة الطبية والعلاجية وإجراء العمليات الجراحية وتقديم الرعاية الصحية.

وأضافت القناة: "يأتي تجهيز هذا المستشفى انطلاقاً من الدور الإنساني الذي يحمله الجيش العربي من خلال إرساله للمستشفيات الميدانية والمحطات الجراحية للعديد من دول العالم التي يقع فيها كوارث بشرية أو طبيعية لتقديم العون والمساندة لهم".