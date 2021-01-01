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استقرار الحالة الصحية للأسيرين أبو زيد والبزور

السبت 12 يونيو 2021 05:43 ص / بتوقيت القدس +2GMT
استقرار الحالة الصحية للأسيرين أبو زيد والبزور



رام الله/سما/

 أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين باستقرار الحالة الصحية للأسير الجريح وسام محمد أبو زيد من جنين، والقابع حاليا في مشفى العفولة.

وقالت الهيئة، في بيان لها، مساء اليوم الجمعة، إن الأسير أبو زيد أصيب برصاص قوات اسرائيلية خاصة في مدينة جنين فجر أمس الخميس، في القدم اليمنى ما أدى لتفتت الركبة، حيث أجريت له عمليتان جراحيتان لإزالة الرصاص وزراعة بلاتين بالمفصل.

كما أجريت عمليتان جراحيتان للضابط في جهاز الاستخبارات محمد سامر منيزل البزور من قرية المطلة الذي أصيب برصاص القوة الخاصة، حيث وصفت حالته بالمستقرة، وفقا لما ذكر جهاز الاستخبارات لمراسل "وفا" في جنين.

#هيئة الاسرى #جنين #عملية جنين #محمد ابو زيد #قوة اسرائيلية خاصة

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