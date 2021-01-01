إصابة شاب بالرصاص في الرأس خلال مواجهات في سلواد

رام الله / سما /

أصيب شاب برصاصة في رأسه، مساء اليوم الجمعة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الاسرائيلي، في بلدة سلواد شرق رام الله.

وقالت مصادر محلية، إن شابا (22 عامًا) أصيب بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في منطقة الرأس خلال مواجهات في سلواد، نقل على إثرها إلى المستشفى، ووصفت حالته بالمستقرة.

وكانت المواجهات اندلعت في البلدة، عصر اليوم، عقب قمع قوات الاحتلال لمسيرة دعت إليها القوى الوطنية للمطالبة باسترداد جثمان الشهيد محمد روحي حماد (30 عامًا)، المحتجز لدى الاحتلال منذ استشهاده في 14 أيار الماضي، وكافة جثامين الشهداء المحتجزة، حيث أطلقت قوات الاحتلال الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز المسيل للدموع صوب المواطنين المشاركين في المسيرة، ما أدى لإصابة عدد منهم بالاختناق.