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إصابة شاب بالرصاص في الرأس خلال مواجهات في سلواد

الجمعة 11 يونيو 2021 10:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابة شاب بالرصاص في الرأس خلال مواجهات في سلواد



رام الله / سما /

أصيب شاب برصاصة في رأسه، مساء اليوم الجمعة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الاسرائيلي، في بلدة سلواد شرق رام الله.

وقالت مصادر محلية، إن شابا (22 عامًا) أصيب بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في منطقة الرأس خلال مواجهات في سلواد، نقل على إثرها إلى المستشفى، ووصفت حالته بالمستقرة.

وكانت المواجهات اندلعت في البلدة، عصر اليوم، عقب قمع قوات الاحتلال لمسيرة دعت إليها القوى الوطنية للمطالبة باسترداد جثمان الشهيد محمد روحي حماد (30 عامًا)، المحتجز لدى الاحتلال منذ استشهاده في 14 أيار الماضي، وكافة جثامين الشهداء المحتجزة، حيث أطلقت قوات الاحتلال الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز المسيل للدموع صوب المواطنين المشاركين في المسيرة، ما أدى لإصابة عدد منهم بالاختناق.

#مواجهات #اصابة بالراس #بلدة سلواد

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