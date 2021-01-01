معاريف: 48ساعة متبقية من ولاية نتنياهو في الحكم

القدس المحتلة / سما /

ذكرت صحيفة معاريف العبرية مساء اليوم الجمعة، أن 48 ساعة فقط متبقية من فترة حكم نتنياهو التي امتدت 12 عاماً.



وأشارت الصحيفة أن نتنياهو سيصبح رئيساً للمعارضة وسيرحل مع عائلته عن مقر إقامة رئيس الحكومة في شارع بلفور.



واتهم الصحفي في الصحيفة بن كاسبيت، أن نتنياهو هو المسؤول عن إسقاط حكمه ولا أحد سواه؛ إذ اهتم طوال سنين حكمه بخلق خصوم سياسيين له من داخل حزب الليكود، من خلال طعنهم بسكين حادة من الخلف.



وتابع، "لقد أوصل نتنياهو نفسه إلى وضعٍ لم يعد فيه أي سياسيّ مهم في إسرائيل يثق به، أو بوعوده، لم يتبق له إلا أن يسير في الشارع ويقترح على أحد المارة أن يكون هو الأول في رئاسة الوزراء".