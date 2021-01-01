  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

معاريف: 48ساعة متبقية من ولاية نتنياهو في الحكم

الجمعة 11 يونيو 2021 10:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
معاريف: 48ساعة متبقية من ولاية نتنياهو في الحكم



القدس المحتلة / سما /

ذكرت صحيفة معاريف العبرية مساء اليوم الجمعة، أن 48 ساعة فقط متبقية من فترة حكم نتنياهو التي امتدت 12 عاماً.
 
وأشارت الصحيفة أن نتنياهو سيصبح رئيساً للمعارضة وسيرحل مع عائلته عن مقر إقامة رئيس الحكومة في شارع بلفور. 
 
واتهم الصحفي في الصحيفة بن كاسبيت، أن نتنياهو هو المسؤول عن إسقاط حكمه ولا أحد سواه؛ إذ اهتم طوال سنين حكمه بخلق خصوم سياسيين له من داخل حزب الليكود، من خلال طعنهم بسكين حادة من الخلف. 
 
وتابع، "لقد أوصل نتنياهو نفسه إلى وضعٍ لم يعد فيه أي سياسيّ مهم في إسرائيل يثق به، أو بوعوده، لم يتبق له إلا أن يسير في الشارع ويقترح على أحد المارة أن يكون هو الأول في رئاسة الوزراء".

#اسرائيل #بنيامين نتنياهو #حكم نتنياهو #الحكومة الاسرائيلية

الأكثر قراءة اليوم

مصادر : مفاوضات القاهرة تتعثّر والكشف عن 3 عناوين وضعتها مصر للحوار

بالصور: صحيفة تكشف عن رؤية حماس لترتيب البيت الفلسطيني وإنهاء الانقسام

تعيين رئيس جديد لإدارة "العمل الحكومي" في قطاع غزة

يوسي كوهين : سوّينا موضوع اغتيال المبحوح مع الإمارات قبل الاتفاقيات

مصادر مطلعة : هنيّة إلى بيروت وطهران

اسعار العملات مقابل الشيكل

تأليف "حكومة التغيير": ألغام في بداية طريقها.. "مسيرة الاعلام الاستفزازية ولم الشمل"

الأخبار الرئيسية

فتح تشن هجوماً حاداً على حماس: وضعت شروطاً مجحفة وتسعى للهيمنة على النظام السياسي

اسرائيل

صحيفة عبرية تكشف: خطة إسرائيلية لضم الضفة الغربية وطرد الفلسطينيين “وراء النهر”

الحية يكشف رؤية حماس لترتيب البيت الفلسطيني: الاحتلال غير جاهز لصفقة تبادل

"حكومة تل أبيب فقدت سيادتها".. جنرال إسرائيلي: القدس عاصمة قطاع غزة!

الشهيد حمايلل

استشهاد فتى (15 عاما) واصابة 6 برصاص الاحتلال في بيتا جنوب نابلس

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية