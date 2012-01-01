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مجلس الأمن: انتخاب دولة الإمارات لشغل مقعد غير دائم

الجمعة 11 يونيو 2021 09:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
مجلس الأمن: انتخاب دولة الإمارات لشغل مقعد غير دائم



القدس المحتلة / سما /

أعلن رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة فولكان بوزكير، الجمعة، فوز  الإمارات والبرازيل والغابون وغانا وألبانيا بعضوية مجلس الأمن الدولي لعامي 2022 و2023 وحصلت غانا على 185 صوتا من إجمالي أعضاء الجمعية العامة، والغابون على 183 والبرازيل على 181 والإمارات على 179 وألبانيا على 175 صوتا".

وقال بوزكير لممثلي الدول الأعضاء بالجمعية العامة، في جلسة بالمقر الرئيسي للمنظمة بنيويورك، إن الدول الخمس ستباشر عضويتها اعتبارا من 1 يناير/ كانون الثاني 2022 حتى 31 ديسمبر/ كانون أول 2023، إثر انتخابهم من قبل أعضاء الجمعية العامة.

وأشاد نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي،الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بفوز الإمارات بعضوية مجلس الأمن الدولي وقال في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" :" انتخاب الإمارات لعضوية مجلس الأمن للفترة 2022/2023 يعكس دبلوماسيتها النشطة، وموقعها الدولي، ونموذجها التنموي المتميز، كل الشكر لفريق الدبلوماسية الإماراتي بقيادة الشيخ عبدالله بن زايد، ونتطلع لفترة عضوية فاعلة وإيجابية ونشطة في مجلس الأمن الدولي".

وقالت بعثة الإمارات في الأمم المتحدة، مساء الجمعة، إنها لا تزال تؤمن بوضع العمل المتعدد الأطراف في صلب جهودها.وأوضحت البعثة في بيان، "بالرغم من اختلاف عالمنا اليوم عما كان عليه قبل 30 عاماً، إلا أننا مازلنا نؤمن بوضع العمل المتعدد الأطراف في صلب جهودنا".

وكانت الإمارات قد ترشحت للمنصب بعد حصولها على تأييد جامعة الدول العربية عام 2012، ومجموعة دول آسيا والمحيط الهادئ للعضوية غير الدائمة في مجلس الأمن في يونيو 2020.

ويتألف مجلس الأمن الدولي من 15 عضواً، خمس دول دائمة العضوية (الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا) و10 دول غير دائمة العضوية يجدد نصفها كل سنة لتتولى مهامها بعد ستة أشهر من التصويت.

#الجمعية العامة للأمم المتحدة #مجلس الامن #الامارات

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