  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

خلال العدوان الاسرائيلي على غزة

جيش الاحتلال يتخذ اجراءات عقابية صارمة ضد ضباط وجنود أطلقوا النار باتجاه فلسطينيين

الجمعة 11 يونيو 2021 08:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
جيش الاحتلال يتخذ اجراءات عقابية صارمة ضد ضباط وجنود أطلقوا النار باتجاه فلسطينيين



القدس المحتلة / سما /

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أنه بعد إجراء تحقيق في أعقاب عملية عسكرية وقعت خلال عملية "حارس الأسوار" التي استمرت 11 يومًا بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة الشهر الماضي، اتخذت إجراءات صارمة ضد ضباط وجنود في الجيش حيث تم إطلاق النار من مدفع دبابة بهدف إبعاد ثلاثة فلسطينيين مدنيين تواجدوا بالقرب من الحدود مع غزة، ما أدى إلى إصابة أحدهم بجروح. وفق تلفزيون i24 الاسرائيلي

وأوضح الجيش الاسرائيلي أنه وفقًا للتحقيق الذي أجري فقد تم إطلاق النار خلافًا للتعليمات والتوجيهات المهنية، وبناء على ذلك، قرر قائد المنطقة الجنوبية العسكرية اليعازير توليدانو، بالتعاون مع قائد المنطقة الشمالية أمير برعام، بإقصاء قائد الفصيلة الذي أوعز بإطلاق النار عن الخدمة في الجيش الإسرائيلي، بالإضافة إلى إبعاد الجندي الذي أطلق النار من المدفع عن الخدمة، وتوبيخ قائد السرية المسؤول عن المنطقة.

وبالتزامن مع تحقيق القيادة، شرعت وحدة التحقيقات التابعة للشرطة العسكرية، في التحقيق من جانبها، على ان تُعرض نتائجه على النيابة العسكرية لتتخذ موقفها منه.

وتم تقديم التحقيق إلى رئيس أركان الجيش أفيف كوخافي، الذي قال إنه "حادث خطير لا يتفق مع قيم الجيش الإسرائيلي".

#الجيش الإسرائيلي #قطاع غزة #حدود غزة #العدوان الإسرائيلي #قصف مدفعي #الفصائل الفلسطينية #اسرائيل

الأكثر قراءة اليوم

واشنطن توجه رسالة تحذير لاسرائيل.. هكذا تحقق وقف إطلاق النار بين غزة وتل ابيب

مصادر : مفاوضات القاهرة تتعثّر والكشف عن 3 عناوين وضعتها مصر للحوار

بالصور: صحيفة تكشف عن رؤية حماس لترتيب البيت الفلسطيني وإنهاء الانقسام

تعيين رئيس جديد لإدارة "العمل الحكومي" في قطاع غزة

أكسيوس: هجوم حاد على إلهان عمر بعدما ساوت أميركا وإسرائيل بحماس وطالبان!

يوسي كوهين : سوّينا موضوع اغتيال المبحوح مع الإمارات قبل الاتفاقيات

استطلاع: لا حكومة لنتنياهو ولا حكومة لتغييره

الأخبار الرئيسية

فتح تشن هجوماً حاداً على حماس: وضعت شروطاً مجحفة وتسعى للهيمنة على النظام السياسي

اسرائيل

صحيفة عبرية تكشف: خطة إسرائيلية لضم الضفة الغربية وطرد الفلسطينيين “وراء النهر”

الحية يكشف رؤية حماس لترتيب البيت الفلسطيني: الاحتلال غير جاهز لصفقة تبادل

"حكومة تل أبيب فقدت سيادتها".. جنرال إسرائيلي: القدس عاصمة قطاع غزة!

الشهيد حمايلل

استشهاد فتى (15 عاما) واصابة 6 برصاص الاحتلال في بيتا جنوب نابلس

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية