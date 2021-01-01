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العالول: جرائم الاحتلال بحق شعبنا لا تتوقف ولم تترك أمامنا خياراً

الجمعة 11 يونيو 2021 08:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
العالول: جرائم الاحتلال بحق شعبنا لا تتوقف ولم تترك أمامنا خياراً



رام الله / سما /

أكد محمود العالول، نائب رئيس حركة (فتح)، مساء الجمعة، أن جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني لا تتوقف، ولم تترك أمامنا خياراً.

وقال العالول، في تصريحات صحفية، عقب استشهاد الفتى محمد حمايل جنوب نابلس: إن ما يجري هي جرائم يرتكبها الاحتلال ضد أبناء شعبنا الفلسطيني.

وأضاف، أن الاحتلال يواصل عمليات القتل في كل يوم، مشيراً إلى عمليات الاغتيال والقتل في جنين، وبيتا، مؤكداً أن الاحتلال يتعمد إطلاق الرصاص الحي.

ولفت إلى أن قوات الاحتلال أطلقت رصاص القنص، على الشهيد الفتى محمد حمايل (16 عاماً)، فأصابته في القلب ما أدى إلى استشهاده.

وختم نائب رئيس حركة (فتح) بالقول، إن الشباب على الرغم من الألم والتضيحات، لديهم إصراراً على المتابعة، لأنه لا يمكن على الإطلاق القبول بما يصنعه هذا الاحتلال.
 

#محمود العالول #حركة فتح #الشهيد حمايل

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