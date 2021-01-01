أبومازن يعزي عائلات شهداء جنين : شعبنا سيبقى متمسكاً بأرضه ومدافعاً عنها

رام الله / سما /

هاتف الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء الجمعة، عائلات شهداء جنين الذين ارتقوا يوم أمس الخميس، برصاص قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، معزيًا عائلاتهم باستشهادهم.

وهاتف الرئيس، والد الشهيد النقيب تيسير محمود عثمان عيسة (33 عاماً) من جهاز الاستخبارات العسكرية، معزيا باستشهاده.

وتقدم الرئيس بتعازيه الحارة ومواساته القلبية لعائلة الشهيد وآل عيسة، مؤكداً أن "شعبنا سيبقى متمسكاً بأرضه ومدافعاً عنها"، سائلاً العلي القدير أن "يتغمده بواسع رحمته، وأن يجعله في مقعد صدق عنده في أعلى عليين، ويلهم عائلته جميل الصبر والسلوان، فيما شكر والد الشهيد عيسة الرئيس على هذا الاتصال."

كما هاتف الرئيس، والد الشهيد الملازم أدهم ياسر توفيق عليوي (23 عاماً) من جهاز الاستخبارات العسكرية، معزياً باستشهاده.

وتقدم أبومازن بتعازيه الحارة ومواساته القلبية لعائلة الشهيد وآل عليوي، مؤكداً أن "شعبنا سيبقى متمسكاً بأرضه ومدافعاً عنها"، سائلا العلي القدير أن "يتغمده بواسع رحمته، وأن يجعله في مقعد صدق عنده في أعلى عليين، ويلهم عائلته جميل الصبر والسلوان، فيما شكر والد الشهيد عليوي الرئيس على هذا الاتصال."

كما هاتف الرئيس، عم الشهيد جميل محمود العموري من مخيم جنين، معزياً باستشهاده.

وتقدم أبومازن بتعازيه الحارة ومواساته القلبية لعائلة الشهيد وآل العموري، مؤكداً أن "شعبنا سيبقى متمسكاً بأرضه ومدافعاً عنها"، سائلاً "العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يجعله في مقعد صدق عنده في أعلى عليين، ويلهم عائلته جميل الصبر والسلوان، فيما شكر عم الشهيد العموري الرئيس على هذا الاتصال."

واستشهد النقيب تيسير عيسة وهو من قرية صانور بمحافظة جنين، والملازم أدهم عليوي وهو من قرية زواتا بمحافظة نابلس، وكذلك الشاب جميل العموري، برصاص قوات الاحتلال والمستعربين فجر أمس الخميس، خلال اقتحامها مدينة جنين، وأطلقت الرصاص باتجاه الشبان الثلاثة ما أدى لاستشهادهم.