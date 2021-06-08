كهرباء غزة توضح أسباب زيادة العجز في التيار الواصل للمواطنين

غزة / سما /

أصدرت شركة الكهرباء في محافظات قطاع غزة، اليوم الجمعة، تنويهًا مهمًا للمواطنين بشأن زيادة نسبة العجز في التيار الكهربائي الواصل.

وقالت الشركة في تصريح مقتضب "إن العطل الذي أصاب خط بغداد المغذي لمحافظة غزة من داخل (الخط الأخضر) متعطل منذ ظهر يوم الثلاثاء الماضي الموافق 8/6/2021، ولم يتم إصلاحه حتى اللحظة".

وأشارت إلى أن هذا التعطل أدى لزيادة نسبة العجز خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة، حيث أن الخط يحمل كمية كهرباء تقدر ب(12) ميجاوات.

وأكدت الشركة بأنها على تواصل مستمر مع الجهات المختصة لضمان إعادة الخط للخدمة مجددا بأسرع وقت ممكن.