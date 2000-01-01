  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

هآرتس: سفير "إسرائيل" فشل منذ 6 أشهر في إيجاد مقر بالمغرب

الجمعة 11 يونيو 2021 07:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
هآرتس: سفير "إسرائيل" فشل منذ 6 أشهر في إيجاد مقر بالمغرب



القدس المحتلة / سما /

قالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، إن المبعوث الإسرائيلي في المغرب "ديفيد جوفرين"، يواجه صعوبات في العثور على مكان مناسب لتدشين مكتب البعثة في الرباط.

وأضافت الصحيفة، في تقرير لها الجمعة، إنه بعد 6 أشهر من تعيين "جوفرين" في المنصب، لا تزال البعثة تعمل من فندق في العاصمة الرباط، بعد رفض الملاك المغاربة تأجير البعثة المكاتب التي تحتاجها.

وطبقا للصحيفة، فقد اقترحت الحكومة المغربية منح المبعوث مبنى بعيدا عن وسط المدينة، لكن الكيان الإسرائيلي رفض العرض، قائلا إنه يريد أن تكون البعثة في الحي الدبلوماسي مع السفارات الأخرى، تمهيدا لتكون البعثة تصبح ذات يوم سفارة مكتملة.

ومنذ أسابيع، تتصدر وسوم على مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب ترفض التطبيع مع "إسرائيل"، وتطالب بطرد ممثل تل أبيب من الرباط.

وخلال مشاركتهم في الوسم، كشف ناشطون أن سكان مجمعات بالعاصمة المغربية (الرباط)، رفضوا تأجير شققهم لـ"جوفرين" بعد معرفتهم بهويته.

وفي 10 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعلن المغرب وإسرائيل، استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما، بعد توقفها عام 2000.

#اسرائيل #المغرب

الأكثر قراءة اليوم

واشنطن توجه رسالة تحذير لاسرائيل.. هكذا تحقق وقف إطلاق النار بين غزة وتل ابيب

مصادر : مفاوضات القاهرة تتعثّر والكشف عن 3 عناوين وضعتها مصر للحوار

بالصور: صحيفة تكشف عن رؤية حماس لترتيب البيت الفلسطيني وإنهاء الانقسام

تعيين رئيس جديد لإدارة "العمل الحكومي" في قطاع غزة

"هآرتس" و"يديعوت" تكشفان تفاصيل جديدة مثيرة عن عملية "زعترة"

أكسيوس: هجوم حاد على إلهان عمر بعدما ساوت أميركا وإسرائيل بحماس وطالبان!

يوسي كوهين : سوّينا موضوع اغتيال المبحوح مع الإمارات قبل الاتفاقيات

الأخبار الرئيسية

الحية يكشف رؤية حماس لترتيب البيت الفلسطيني: الاحتلال غير جاهز لصفقة تبادل

"حكومة تل أبيب فقدت سيادتها".. جنرال إسرائيلي: القدس عاصمة قطاع غزة!

الشهيد حمايلل

استشهاد فتى (15 عاما) واصابة 6 برصاص الاحتلال في بيتا جنوب نابلس

لابيد

تأليف "حكومة التغيير": ألغام في بداية طريقها.. "مسيرة الاعلام الاستفزازية ولم الشمل"

الصحة: 4 وفيات و210 إصابة جديدة بـ"كورونا" خلال الـ24 ساعة الأخيرة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية