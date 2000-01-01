هآرتس: سفير "إسرائيل" فشل منذ 6 أشهر في إيجاد مقر بالمغرب

القدس المحتلة / سما /

قالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، إن المبعوث الإسرائيلي في المغرب "ديفيد جوفرين"، يواجه صعوبات في العثور على مكان مناسب لتدشين مكتب البعثة في الرباط.

وأضافت الصحيفة، في تقرير لها الجمعة، إنه بعد 6 أشهر من تعيين "جوفرين" في المنصب، لا تزال البعثة تعمل من فندق في العاصمة الرباط، بعد رفض الملاك المغاربة تأجير البعثة المكاتب التي تحتاجها.

وطبقا للصحيفة، فقد اقترحت الحكومة المغربية منح المبعوث مبنى بعيدا عن وسط المدينة، لكن الكيان الإسرائيلي رفض العرض، قائلا إنه يريد أن تكون البعثة في الحي الدبلوماسي مع السفارات الأخرى، تمهيدا لتكون البعثة تصبح ذات يوم سفارة مكتملة.

ومنذ أسابيع، تتصدر وسوم على مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب ترفض التطبيع مع "إسرائيل"، وتطالب بطرد ممثل تل أبيب من الرباط.

وخلال مشاركتهم في الوسم، كشف ناشطون أن سكان مجمعات بالعاصمة المغربية (الرباط)، رفضوا تأجير شققهم لـ"جوفرين" بعد معرفتهم بهويته.

وفي 10 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعلن المغرب وإسرائيل، استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما، بعد توقفها عام 2000.