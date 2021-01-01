الحية يكشف رؤية حماس لترتيب البيت الفلسطيني: الاحتلال غير جاهز لصفقة تبادل

غزة / سما /

قال نائب رئيس حركة "حماس" في قطاع غزة خليل الحية، إنه تم تخصيص قطعة أرض لإقامة مستشفى ميداني أردني جديد في قطاع غزة.

وأضاف الحية في حديث لقناة "المملكة" الأردنية أن إنشاء المستشفى سيسهم بإراحة الشعب الفلسطيني في الجانب الصحي.

وبين الحية أن المستشفى الميداني الأردني يقدم خدمات جليلة في القطاع منذ سنوات طويلة.

وكان الملك الأردني عبدالله الثاني، قد وجه للبدء فوراً بتجهيز مستشفي ميداني عسكري جديد في قطاع غزة، وبأعلى المواصفات الطبية وعلى غرار المستشفيات التي تم إنشاؤها في مدينتي الزرقاء وإربد لدعم ومساندة الجهود الطبية للمستشفى الميداني العسكري الأردني نتيجة الظروف الراهنة التي يمر بها القطاع وأدت إلى وقوع مئات الضحايا والإصابات.

ويشمل المستشفى 100 سرير بالإضافة إلى قسم طوارئ وغرف عمليات كبرى ومتوسطة وصغرى وإسناده بكافة الأطقم الطبية اللازمة، للمساهمة في تقديم الخدمة الطبية والعلاجية وإجراء العمليات الجراحية وتقديم الرعاية الصحية.

ويأتي تجهيز هذا المستشفى انطلاقاً من الدور الإنساني النبيل الذي يحمله الجيش الأردني من خلال إرساله للمستشفيات الميدانية والمحطات الجراحية للعديد من دول العالم التي يقع فيها كوارث بشرية أو طبيعية لتقديم العون والمساندة لهم.حسب موقع قناة "المملكة".

هذا وأكد الحية، أن الاتصالات بين الفصائل الفلسطينية لا تزال قائمة، بعد أن أبلغت مصر الفصائل بتأجيل حوار القاهرة بين الفصائل الفلسطينية لأجل غير مسمى.

وقال إن "منظمة التحرير الفلسطينية هي بيتنا"، لكنه أشار إلى رغبة حركة (حماس) بإعادة بناء المنظمة، وأكد أن حماس "لا تضع شروطا لكنها تطرح رؤية".

واقترح الحية التوافق على مجلس وطني فلسطيني انتقالي لمدة سنين أو 3 سنوات، ثم تشكيل مجلس مركزي ولجنة تنفيذية والاتفاق على استراتيجية وطنية.

وأكد الحية، على ضرورة إنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة منذ أكثر من 15 عاما، لكنه أشار إلى عدم اشتراط حماس إعادة الإعمار من خلالها.

وعبر الحية عن رغبة الحركة في استمرار وقف إطلاق النار، لكنه قال "نحن ندافع عن أنفسنا، ونحن لسنا هواة حروب، لكننا نعرف قدراتنا والمواجهة الأخيرة أثبتت وحدة الشعب الفلسطيني".

وعبر الحية عن استعداد الحركة لتنفيذ صفقة تبادل الأسرى، لكنه قال، إن الاحتلال الإسرائيلي غير جاهز للصفقة.

وأشاد الحية بالأردن ملكا وحكومة وشعبا، وقال إن الشعب الأردني هو توأم للشعب الفلسطيني.