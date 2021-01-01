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مسيرة دعم وإسناد لأهالي حي الشيخ جراح

الجمعة 11 يونيو 2021 07:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
مسيرة دعم وإسناد لأهالي حي الشيخ جراح



القدس المحتلة / سما /

جابت مسيرة حاشدة، اليوم الجمعة، الشوارع المحيطة بحي الشيخ جراح في القدس المحتلة، دعما وإسنادا لأهله.

وأكد المشاركون في المسيرة التي جاءت بدعوة من لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية داخل أراضي 48، الاستمرار بدعم ومساندة أهالي الحي، وأعربوا عن استنكارهم ورفضهم لمحاولات تهجيرهم.

ورفع المشاركون لافتات بـ3 لغات تطالب بإنهاء الاحتلال والاستيطان، ورددوا شعارات “القدس عاصمة دولة فلسطين الأبدية”، و”لا للاحتلال”، و”لا للتهجير القسري”.

ويواصل الاحتلال إغلاق مداخل حي الشيخ جراح منذ نحو 40 يوما بالسواتر الحديدية والإسمنتية، ويمنع المواطنين من خارج الحي والمتضامنين من الوصول إليه ولقاء سكانه.

#حي الشيخ جراح #القدس #تهجير الفلسطينيين

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