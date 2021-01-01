إصابات بقمع الاحتلال فعالية مناهضة للاستيطان في بيت دجن

نابلس / سما /

أصيب عدة مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والاختناق بالغاز المسيل للدموع، اليوم الجمعة، إثر قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي فعالية مناهضة للاستيطان في قرية بيت دجن شرق نابلس.

ونقلت الوكالة الرسمية عن مصادر طبية ومحلية، بأن ثمانية مواطنين أصيبوا بالرصاص المعدني المغلف بلمطاط، ومواطنا بقنبلة غاز بالقدم، واثنين بحروق بالأيدي، والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، جراء قمع الاحتلال الفعالية.

وكان المواطنون قد أدوا صلاة الجمعة وسط القرية، قبل أن ينطلقوا في المسيرة التي دعت إليها اللجنة الشعبية للدفاع عن الأراضي في بيت دجن، رفضًا لإقامة بؤرة استيطانية على أراضي المنطقة الشمالية الشرقية، وتشهد القرية منذ عدة أشهر، مواجهات مع قوات الاحتلال في الأراضي المهددة بالاستيلاء عليها لصالح المستوطنين، ومطالبين بإزالة تلك البؤرة الاستيطانية.