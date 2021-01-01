تسمم طفلين إثر رش أشجار عنب بالمبيدات من مستوطنين في بيت لحم

بيت لحم /سما/

أصيب طفلان يوم الجمعة، بالتسمم وإتلاف 400 شجرة كرمة بعد رشها بالمبيدات السامة من قبل المستوطنين في بلدة الخضر جنوبي بيت لحم.

وأفاد الناشط أحمد صلاح، بأن مستوطني مستوطنة "سيدي بوعز"، قاموا برش أشجار الكرمة بالمبيدات السامة في منطقة عين القسيس غربي بلدة الخضر، ما أسفر عن إتلاف 400 شجرة وتسمم الطفلين عبد السلام صلاح وأحمد عبد السلام.

وفي السياق، اعتدى مستوطنون بحماية جنود الاحتلال على المواطنين في مسافر يطا جنوبي الخليل، واقتحم آخرون أراضي البقعة شرقي الخليل وقاموا ببناء جدار على أراضي المواطن عارف جابر.