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"الجزيرة" تثمن التضامن مع قصف مكتبها في غزة

الجمعة 11 يونيو 2021 06:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الجزيرة" تثمن التضامن مع قصف مكتبها في غزة



غزة /سما/

قالت شبكة الجزيرة الإعلامية إنها تثمن تضامن مختلف الفصائل والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحقوقية المحلية والدولية إثر قصف مكتبها خلال العدوان الأخير على غزة.

وأكد بيان للشبكة الجمعة أن فريق الجزيرة استقبل ولا يزال بعد إعلان وقف إطلاق النار العديد من الوفود من مختلف الفصائل والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحقوقية المحلية والدولية للتضامن مع فريقها بعد قصف البرج الذي كان يتواجد فيه مكتب الجزيرة ومكاتب مؤسسات إعلامية عالمية.

وأعرب بيان الشبكة عن تقديرها لكل الجهات على هذا التضامن "الذي يؤكد على انفتاح الجزيرة على الجميع ووقوفها على مسافة واحدة من كل الأطراف".

كما أكد البيان على التزام شبكة الجزيرة بميثاق الشرف المهني بعدم تلقي أي هدايا من أي طرف، معتذرةً عن عدم الاحتفاظ أو تلقي تلك الهدايا وستبقى الجزيرة بمهنيتها حريصة على علاقاتها مع مصادر أخبارها من أجل تغطيات أشمل وأعمق.

#شبكة الجزيرة الإعلامية #العدوان الإسرائيلي #قناة الجزيرة

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