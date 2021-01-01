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كتائب القسام تزف شيخًا مجاهدًا توفي إثر مرض عضال

الجمعة 11 يونيو 2021 06:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
كتائب القسام تزف شيخًا مجاهدًا توفي إثر مرض عضال



غزة /سما/

زفت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" أحد مجاهديها، من معسكر جباليا شمال قطاع غزة والذي توفي إثر مرضٍ عضال.

وقالت كتائب القسام في بيانها العسكري إن الشهيد الشيخ المجاهد القسامي محمد عبد الرؤوف المبحوح توفي بعد معاناته مع المرض.

وأضافت: "ليمضي إلى ربه بعد حياةٍ مباركةٍ حافلةٍ بالعطاء والجهاد والتضحية والرباط في سبيل الله، نحسبه من الشهداء الأبرار الأطهار ولا نزكي على الله أحداً".

وسألت الله أن يتقبله في الشهداء، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يرزق أهله جميل الصبر وحسن العزاء، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

#كتائب القسام #حركة حماس #قطاع غزة

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