جيش الاحتلال: فشلنا في منع إطلاق الصواريخ من غزة

القدس المحتلة /سما/

دعا رئيس هيئة الأركان العامة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، الجنرال "أفيف كوخافي"، المؤسسة العسكرية إلى أن تكون متواضعة بشأن التأثير الرادع لعملية "حارس الأسوار" على المقاومة الفلسطينية في غزة، مشيرا إلى أن جيشه فشل في منع حماس والجهاد الإسلامي من إطلاق الصواريخ وقذائف الهاون على الجبهة الداخلية خلال الحرب التي استمرت 11 يوما.

وقال "كوخافي"، في سياق كلمة ألقاها خلال يوم دراسي لإحياء ذكرى وفاة الرئيس الـ15 لهيئة الأركان العامة "أمنون ليبكين- شاحك"، في تل أبيب، إن الإنجازات التكتيكية التي حققتها هذه العملية لا تؤدي بالضرورة إلى هدوء طويل الأمد، ولا تعني أن حركة حماس لن تشنّ مرة أخرى هجمات ضد "إسرائيل" في وقت قريب.

واعتبر أن أهداف العملية العسكرية كانت عالية الجودة وحجمها أكبر بثلاث مرات مما استُهدف في العمليات العسكرية السابقة.

وأضاف أن على المؤسسة العسكرية أن تكون متواضعة بشأن التأثير الرادع الذي أحدثته هذه العملية، مشيرا إلى أن حرب يونيو/حزيران 1967 كانت انتصارا واضحا وحاسما، ومع ذلك اندلعت بعد وقت قصير منها حرب الاستنزاف.

وعلى خلفية الانتقادات الواسعة حول فشل العدوان على غزة، واستغراق كيان الاحتلال في البحث عن صورة انتصار لم تظفر بها، شدد "كوخافي" على أن الهدف من العدوان على غزة تحقيق درجة من الردع ضدها وضد حركة الجهاد باعتبارهما أقوى فصيلين مسلحين في القطاع، وإعاقة قدرتهما على شنّ حرب في المستقبل بصورة كبيرة.

وتابع "كوخافي"، محاولا الإقناع بتحقيق مكاسب في الحرب: "حرمناهما من امتلاك قدرات هائلة في مجال إنتاج الصواريخ والقذائف وغيرها من الأسلحة. وسيتعين عليهما التفكير في كيفية المضي قدما، ودمرنا بشكل شبه كامل القدرات الجوية والبحرية التي كانت لديهما، وقتلنا ناشطين منهما، بمن فيهم قادة كبار، وأحبطنا معظم الهجمات التي حاولتا تنفيذها".

وأشار "كوخافي" إلى أن إسرائيل بحاجة إلى تطوير سياسات واضحة فيما يتعلق بقطاع غزة وحماس من أجل تحقيق انتصار استراتيجي على هذه الحركة.

وأقرّ بأن الجيش فشل في منع حماس والجهاد من إطلاق الصواريخ وقذائف الهاون على الجبهة الداخلية الإسرائيلية.