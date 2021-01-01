الرئيس عباس يعزي أمير دولة الكويت

رام الله /سما/

عزى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أمير دولة الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح، بوفاة الشيخ منصور الأحمد الجابر المبارك الصباح.

وقال الرئيس في برقية التعزية: "بإيمان بقضاء الله وقدره، تلقينا نبأ وفاة المغفور له الأخ الشيخ منصور الأحمد الجابر المبارك الصباح، فباسم دولة وشعب فلسطين وبالأصالة عن نفسي، نتقدم لسموكم ومن خلالكم لأفراد عائلتكم السامية وللحكومة والشعب الكويتي الشقيق كافة، بأسمى عبارات التعازي القلبية والمواساة الأخوية".

كما عزى الرئيس ولي عهد الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح، بوفاة الشيخ منصور الأحمد الجابر المبارك الصباح، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظ الكويت بكل خير وسلام.