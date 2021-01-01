  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الصحة: 4 وفيات و210 إصابة جديدة بـ"كورونا" خلال الـ24 ساعة الأخيرة

الجمعة 11 يونيو 2021 04:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة: 4 وفيات و210 إصابة جديدة بـ"كورونا" خلال الـ24 ساعة الأخيرة



رام الله /سما/

أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم الجمعة، تسجيل 4 وفيات و210 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" و182 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الوزيرة الكيلة، في التقرير الوبائي حول الفيروس في فلسطين، أنه تم تسجيل أربع حالات وفاة في قطاع غزة جراء الفيروس، فيما سجلت الإصابات الجديدة على النحو التالي: جنين 6، نابلس 10، طولكرم 1، الخليل 1، رام الله والبيرة 1، قطاع غزة 191.

وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: جنين 15، نابلس 6، طولكرم 8، الخليل 5، رام الله والبيرة 7، طوباس 1، قطاع غزة 100.

ولفتت إلى وجود 14 مريضا في غرف العناية المكثفة، بينهم مريضان على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام "كورونا" في المستشفيات بالضفة الغربية 24 مريضا، مبينة أن نسبة التعافي من الفيروس في فلسطين بلغت 97.5%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 1.4%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس "كورونا"، أوضحت الكيلة أن عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة بلغ 407,864 بينهم 249,039 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

#وزارة الصحة #فيروس كورونا #اصابات كورونا #كورونا في فلسطين #قطاع غزة #الضفة الغربية

الأكثر قراءة اليوم

واشنطن توجه رسالة تحذير لاسرائيل.. هكذا تحقق وقف إطلاق النار بين غزة وتل ابيب

"الشبح"...فلسطيني حول "الشاباك" الإسرائيلي إلى أضحوكة على مدار عقد (فيديو)

مصادر : مفاوضات القاهرة تتعثّر والكشف عن 3 عناوين وضعتها مصر للحوار

كتائب القسام توجه رسالة تحذير لقادة الاحتلال ومستوطنيه.. إليك تفاصيلها

بالصور: صحيفة تكشف عن رؤية حماس لترتيب البيت الفلسطيني وإنهاء الانقسام

وزير الجيش الاسرائيلي يلوح بشن عملية عسكرية اخرى على غزة.. لهذا الهدف

فيديو: لحظة استـشهـاد الشاب جميل العموري برصاص قوة إسرائيلية خاصة في جنين

الأخبار الرئيسية

الشهيد حمايلل

استشهاد فتى (15 عاما) واصابة 6 برصاص الاحتلال في بيتا جنوب نابلس

لابيد

تأليف "حكومة التغيير": ألغام في بداية طريقها.. "مسيرة الاعلام الاستفزازية ولم الشمل"

الشرطة الاسرائيلية تقر مسيرة المستوطنين الاستفزازية: حلقات رقص في باب العامود

وفد حركة فتح يغادر العاصمة المصرية القاهرة

الصحة بغزة تكشف عن عدد الاصابات والوفيات بفيروس "كورونا" خلال ال24ساعة الماضية

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية