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وصول سفينة الصواريخ الحربية الثانية من طراز “ساعار 6” إلى إسرائيل

الجمعة 11 يونيو 2021 04:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
وصول سفينة الصواريخ الحربية الثانية من طراز “ساعار 6” إلى إسرائيل



القدس المحتلة /سما/(شينخوا)

أعلن الجيش الإسرائيلي امس (الخميس) عن وصول سفينة الصواريخ الحربية الثانية من طراز ساعار 6 من ألمانيا إلى إسرائيل.

وحضر مراسم وصول السفينة وزير الجيش بيني غانتس وقائد البحرية ايلي شارفيت، بالإضافة إلى طاقم السفينة الذين عادوا على متنها إلى إسرائيل.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان “وصلت سفينة صواريخ الحربية عوز من طراز ساعار 6 إلى إسرائيل أمس الاول (الأربعاء)”.

واستغرقت السفينة في الرحلة أسبوعين آتيةً من ألمانيا، حيث رست السفينة في القاعدة البحرية في حيفا.

عوز هي ثاني السفن الأربع من طراز ساعار 6 التي تصل إلى إسرائيل لتنضم إلى أسطول سلاح البحرية.

وبحسب البيان “يشكل وصول السفينة علامة فارقة في تعزيز أمن دولة إسرائيل، لا سيما في المجال الاقتصادي”.

ووفقا للبيان “ستكون هذه السفن ركيزة أساسية في حماية ما اسماه المياه السيادية ونظام موارد الطاقة البحرية في إسرائيل”.

وأوضح الجيش أنه سيتم خلال الأشهر المقبلة، الانتهاء من عملية تركيب الأنظمة القتالية على السفينة في حوض بناء السفن في حيفا، مما يمكن من تفعيلها للأعمال العسكرية.

وقال غانتس في البيان هذا مجرد مثال على الابتكار والقدرات العسكرية التي تطورها البحرية والقوة التي نرغب في فرضها على مختلف الجبهات، بما في ذلك الجبهة اللبنانية.

وأضاف “إن الإمكانية على تطوير هذه القدرات مستمدة من رؤية طويلة المدى، والقدرة على الحفاظ عليها واكتساب ميزة على أعدائنا تتطلب منا، كقيادة سياسية، أن نطور خطة متعددة السنوات تسمح بتطوير جيش الدفاع في كافة أذرعه”.

ومن جانبه، قال قائد سلاح البحرية الإسرائيلي في البيان إيلي شارفيت “السفن التي تنضم إلى صفوف سلاح البحرية هي حاجة ضرورية لنا مثل الهواء الذي نستنشقه – فالصورة الأمنية بتغير مستمر وتهديدات جديدة تفرض نفسها”.

وأضاف “ليس هناك شك في أن عوز، أسوة بسفن ساعار 6، هي براعة تكنولوجية، وكما أنها رمز للتقدم، فهي أيضًا رمز للتعاون المتفرّع والقوة البشرية العابرة للحدود”.
وكان سلاح البحرية الإسرائيلي تسلم السفينة الأولى من طراز ساعار 6 في تشرين الثني 2020.

#الجيش الإسرائيلي #سفينة الصواريخ الحربية #سفينة ساعار #اسرائيل #المانيا

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