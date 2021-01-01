  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

إصابات بالرصاص الحي والاختناق جراء قمع الاحتلال مسيرة مناهضة للاستيطان في بيتا

الجمعة 11 يونيو 2021 04:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابات بالرصاص الحي والاختناق جراء قمع الاحتلال مسيرة مناهضة للاستيطان في بيتا



نابلس /سما/

أصيب خمسة مواطنين على الأقل بالرصاص الحي والعشرات بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، اليوم الجمعة، جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة مناهضة للاستيطان في بلدة بيتا، جنوب نابلس.

وأفادت الوكالة الرسمية للأنباء، بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز المسيل للدموع، صوب المشاركين في مسيرة خرجت ضد بناء بؤرة استيطانية فوق جبل صبيح في البلدة، ما أدى لإصابة خمسة مواطنين على الأقل بالرصاص الحي نقلوا إثرها إلى مستشفيات مدينة نابلس، والعشرات بحالات اختناق، جرى علاجهم ميدانيا.

#مواجهات #اصابات بالاختناق #قوات الاحتلال

الأكثر قراءة اليوم

واشنطن توجه رسالة تحذير لاسرائيل.. هكذا تحقق وقف إطلاق النار بين غزة وتل ابيب

"الشبح"...فلسطيني حول "الشاباك" الإسرائيلي إلى أضحوكة على مدار عقد (فيديو)

مصادر : مفاوضات القاهرة تتعثّر والكشف عن 3 عناوين وضعتها مصر للحوار

كتائب القسام توجه رسالة تحذير لقادة الاحتلال ومستوطنيه.. إليك تفاصيلها

بالصور: صحيفة تكشف عن رؤية حماس لترتيب البيت الفلسطيني وإنهاء الانقسام

وزير الجيش الاسرائيلي يلوح بشن عملية عسكرية اخرى على غزة.. لهذا الهدف

فيديو: لحظة استـشهـاد الشاب جميل العموري برصاص قوة إسرائيلية خاصة في جنين

الأخبار الرئيسية

الشهيد حمايلل

استشهاد فتى (15 عاما) واصابة 6 برصاص الاحتلال في بيتا جنوب نابلس

لابيد

تأليف "حكومة التغيير": ألغام في بداية طريقها.. "مسيرة الاعلام الاستفزازية ولم الشمل"

الصحة: 4 وفيات و210 إصابة جديدة بـ"كورونا" خلال الـ24 ساعة الأخيرة

الشرطة الاسرائيلية تقر مسيرة المستوطنين الاستفزازية: حلقات رقص في باب العامود

وفد حركة فتح يغادر العاصمة المصرية القاهرة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية