الحكومة الاسرائيلية تصادق على تمديد سريان أنظمة مغادرة اسرائيل الخاصة بكورونا

القدس المحتلة /سما/

صادقت الحكومة الاسرائيلية جهذا الصباح (الجمعة، من خلال استفتاء هاتفي) على تمديد سريان أنظمة مغادرة اسرائيل على أن يتم العمل بها حتى يوم الأحد الموافق 27.6.2021.

كما وتقرر أيضًا إزالة كل من أوكرانيا وإثيوبيا وتركيا من قائمة الدول التي يقيَّد الدخول إليها، وذلك اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 15.6.2021.

وبالإضافة إلى ذلك، صادقت الحكومة على إدخال التعديلات التالية في أنظمة الطيران:

- تمديد سريان الأنظمة الرئيسية حتى يوم الأربعاء الموافق 30.6.2021.

- إلغاء حظر دخول المرافقين غير الضروريين إلى صالة المسافرين.

-إلغاء الواجب الملقى على مشغّل جوي بفتح عدد أدنى من مناضد التسجيل لرحلات جوية.

وستدخل أنظمة الطيران حيز التنفيذ اعتبارًا من يوم الاثنين الموافق 14.6.2021.