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غانتس:"لن نسمح بعودة الوضع في الجنوب الى ما كان عليه"

الجمعة 11 يونيو 2021 03:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
غانتس:"لن نسمح بعودة الوضع في الجنوب الى ما كان عليه"



القدس المحتلة /سما/

أكد وزير جيش الاحتلال بيني غانتس ان اسرائيل لن تسمح بزعزعة الاستقرار الامني في الجنوب وستكون حريصة على الحفاظ على الهدوء بحذافيره ".

وقال "ان الوضع الذي كان يسود الجنوب لن يتكرر وانه اذا استلزم الامر اعادة جهات معينة الى رشدها فلن نتوانى على القيام بذلك".

واضاف الوزير غانتس في كلمة القاها امام اعضاء حركة الشبيبة "أحراي" "ان أحد اهداف الحكومة الجديدة سيكون تمرير قانون التجنيد، بحيث يُلزم كل مواطن بالمساهمة بنشاط ما من اجل الدولة والمجتمع سواء أكان يهوديا علمانيا او متديّنا، او عربيا" . وأوضح "ان خدمة الدولة ستتم في إطار عسكري او مدني بموجب القانون".

#الجيش الإسرائيلي #بيني غانتس

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