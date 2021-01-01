الاحتلال يعتقل طفلين وشابا في القدس

القدس المحتلة /سما/

اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم الجمعة، طفلين وشابا من المسجد الاقصى وابوابه، فيما حولت 3 فتية للحبس المنزلي وابعدتهم عن منطقة باب العمود في القدس.

وأفاد شهود عيان ان قوات الاحتلال، اعتقلت طفلين وشابا واقتادتهما الى مراكز التوقيف، عقب انتهاء صلاة الجمعة، كما لاحقت فتية خلال تواجدهم في الأقصى بحجة ترديد الهتافات.

ومن جهة ثانية أفاد محامي مركز معلومات وادي حلوة -القدس فراس الجبريني ان الشرطة أفرجت عن الفتية: قاسم الديسي، عبد الله جابر، سمير سرحان، بشرط الابعاد عن منطقة باب العمود لفترات بين اسبوعين وشهر، وحبس منزلي لعدة ايام.

فيما مددت الفتى محمد الفاخوري ليوم الاحد القادم.

واعتقل الفتية امس خلال قمع المقدسيين في منطقة باب العمود، تزامنا مع توفير الحماية لعضو الكنيست المتطرف ايتمار بن غفير عند اقتحامه المكان ورفعه العلم الإسرائيلي.

واوضح مركز المعلومات ان عدد المعتقلين بلغ منذ صباح امس 30 فلسطينيا من القدس.