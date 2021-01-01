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بينت: هناك تحديات كبيرة أمام إسرائيل يجب التعامل معها

الجمعة 11 يونيو 2021 03:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
بينت: هناك تحديات كبيرة أمام إسرائيل يجب التعامل معها



القدس المحتلة /سما/

قال رئيس الوزراء المحتمل، نفتالي بينت، اليوم الجمعة، إن هناك تحديات كبيرة أمام دولة "إسرائيل" يجب التعامل معها.
 
وأشار بينت، خلال مقابلة نشرتها صحيفة "يسرائيل هيوم" اليوم الجمعة، إلى وجود "تحديات كبيرة تقف أمامنا، وآمال المواطنين معقودة علينا لنعيد الاستقرار إلى الدولة ونجعل الدولة في خدمة الجمهور".
 
وتعهد بينيت بأن تعمل الحكومة الجديدة "من أجل كل الجمهور من متدينين وعلمانيين يهود وعرب انطلاقا من الشراكة والمسؤولية الوطنية". معربا عن أمله في أن تفلح الحكومة برئاسته في مهمتها.
 
ومن المقرر أن تؤدي حكومة بينت لبيد اليمين يوم الأحد المقبل في جلسة خاصة للكنيست.
 
وفي حال حظيت حكومة "التغيير" على ثقة الكنيست، ستكون بالتناوب بين زعيم حزب "يمينا" نفتالي بينيت وزعيم حزب "يش عتيد" يائير لبيد، على أن يكون بينيت أولا بالتناوب، فيما سيشغل لبيد منصب وزير الخارجية ورئيس الحكومة بالوكالة.

#نفتالي بينت #اسرائيل #الحكومة الاسرائيلية #حكومة بينت لبيد

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