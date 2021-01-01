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وفد حركة فتح يغادر العاصمة المصرية القاهرة

الجمعة 11 يونيو 2021 12:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
وفد حركة فتح يغادر العاصمة المصرية القاهرة



رام الله / سما /

اكد رئيس المكتب الإعلامي في مفوضية التعبئة والتنظيم لحركة "فتح" منير الجاغوب، اليوم الجمعة، مغادرة وفد حركة فتح العاصمة المصرية القاهرة إلى أرض الوطن.

وأشار الجاغوب في تصريح نشره عبر "تويتر"، إلى أن وفد فتح سيعود إلى القاهرة بعد يومين.

وسيعود الوفد برئاسة نائب رئيس الوزراء الدكتور زياد ابو عمرو ، إلى العاصمة المصرية القاهرة، بعد يومين، وذلك لبحث موضوع إعادة إعمار قطاع غزة .

وأفادت بأن الوفد يضم كلا من وزراء: الاقتصاد خالد العسيلي ، والاشغال العامة والإسكان المهندس محمد زيارة ، والزراعة رياض العطاري، والحكم المحلي مجدي الصالح ، والمستشار في مكتب رئيس الوزراء الدكتور اصطيفان سلامة.

وسيناقش الوفد، وفق بيان صدر عن مكتب رئيس الوزراء اليوم الخميس، مع المسؤولين المصريين موضوع إعادة إعمار قطاع غزة.

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