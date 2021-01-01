الصحة بغزة تكشف عن عدد الاصابات والوفيات بفيروس "كورونا" خلال ال24ساعة الماضية

غزة / سما /

أعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم الجمعة، تسجيلها 4 حالات وفاة و191 إصابة جديدة بفيروس كورونا بعد إجراء 1046 فحصًا مخبريًا وتعافي 100 حالة مصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وأشارت الوزارة في تقريرها اليومي إلى أن إجمالي عدد الإصابات المسجلة منذ مارس الماضي بلغ 111670 إصابة بينها 4231 حالة نشطة، بينما وصل إجمالي عدد المتعافين إلى 106402 حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات لـ 1037 حالة.

وذكرت الوزارة أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 69 حالة، بينما وصل إجمالي عدد الحالات الخطيرة والحرجة إلى 51 حالة.

وأفادت الوزارة بأن اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة، 120400 جرعة وهي تكفي 60200 شخص، واجمالي الاشخاص الذين تلقوا اللقاح: 46515 شخص.