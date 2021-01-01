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قناة عبرية: السلطة اقترحت على "إسرائيل" أن تتولى مهمة إدخال الأموال القطرية إلى غزة

الجمعة 11 يونيو 2021 03:04 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قناة عبرية: السلطة اقترحت على "إسرائيل" أن تتولى مهمة إدخال الأموال القطرية إلى غزة



القدس المحتلة/سما/

كشفت قناة كان العبرية، مساء الخميس، أن السلطة الفلسطينية اقترحت على "إسرائيل" أن تتولى مهمة إدخال الأموال القطرية إلى قطاع غزة.

وأشارت إلى أن النقاشات داخل "إسرائيل" تتواصل حول ما يجب فعله بخصوص أموال المنحة القطرية الشهرية التي تدخل إلى قطاع غزة، ولم تدخل شهر يونيو الجاري.

وأوضحت أن في "إسرائيل" من يشكك في نوايا السلطة، إضافة إلى أن المخابرات المصرية استعدت لإنتاج آلية بديلة لإدخال وصرف الأموال القطرية من خلال السلطة الفلسطينية، أو من خلال الأمم المتحدة.
 
وأفادت بأن "إسرائيل" ترغب في تقليص الدور القطري، وترى أن الفرصة مناسبة لذلك خاصة بعد عملية "سيف القدس".

#السلطة الفلسطينية #اسرائيل #الأموال القطرية #غزة #حماس

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