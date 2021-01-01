أطعمة صحية يمكن أن تؤدي في الواقع إلى ظهور أعراض "التهاب المفاصل"!

وكالات



التهاب المفاصل هو حالة شائعة تسبب الألم والالتهاب في المفصل. ويمكن أن تؤدي بعض العناصر الغذائية إلى حدوث التهاب في الجسم، ما يزيد الأعراض سوءا.

يمكن لبعض الأطعمة التي تبدو صحية أن تسبب هذه المشكلة عند الإفراط في تناولها.



ويعد التهاب المفاصل والتهاب المفاصل الروماتويدي النوعين الأكثر شيوعا من التهاب المفاصل، وستختلف الأعراض اعتمادا على النوع الذي تعاني منه، لكن آلام المفاصل وقابلية الكسر والتصلب هي علامات تحذير مميزة للمرض عموما.

ويعد اتباع أسلوب حياة صحي مفتاح التحكم في التهاب المفاصل، وهذا يعني تنظيم نظامك الغذائي. ومع ذلك، يمكن لبعض القرارات الغذائية الصحية أن تحفز التهاب المفاصل عند الإفراط في تناولها.

وتقع أحماض أوميغا 6 الدهنية في هذه المنطقة القائمة الغذائية، وهي من الأحماض الدهنية الأساسية التي يحتاجها الجسم للنمو والتطور الطبيعي.

وتوضح مؤسسة "مايو كلينيك": "عند تناولها باعتدال وبدلا من الدهون المشبعة الموجودة في اللحوم ومنتجات الألبان، يمكن أن تكون أحماض أوميغا 6 الدهنية مفيدة لقلبك".

ومع ذلك، تحذر مؤسسة التهاب المفاصل (AF) من أن "الاستهلاك المفرط لأوميغا 6 يمكن أن يحفز الجسم على إنتاج مواد كيميائية مضادة للالتهابات".

ويبدو أن بعض هذه الأحماض الدهنية تسبب الالتهاب، لكن البعض الآخر له خصائص مضادة للالتهابات. وبحسب "مايو كلينك": "هناك حاجة إلى مزيد من البحث لفهم كيفية تفاعل هذه التأثيرات المتعارضة ظاهريا مع بعضها البعض ومع العناصر الغذائية الأخرى".



وتوجد أحماض أوميغا 6 الدهنية في زيوت مثل الذرة وعباد الشمس وبذور العنب وفول الصويا والفول السوداني والخضروات.

ما يجب أن تأكل؟

ويمكن أن تساعد العديد من الأطعمة في مكافحة الالتهاب وتحسين أعراض المفاصل.

وتقول مؤسسة التهاب المفاصل: "بالنسبة للمبتدئين، فإن اتباع نظام غذائي غني بالفواكه والخضروات والأسماك والمكسرات والفاصوليا، مع القليل من الأطعمة المصنعة والدهون المشبعة، ليس مفيدا للصحة العامة فحسب، بل يمكن أن يساعد أيضا في إدارة نشاط المرض".

ويحتوي النظام الغذائي على طراز البحر الأبيض المتوسط ​​على العديد من هذه المكونات المضادة للالتهابات.

ويشتمل نظام البحر الأبيض المتوسط ​​الغذائي على عادات الحياة الصحية التقليدية للأشخاص من البلدان المطلة على البحر الأبيض المتوسط، بما في ذلك فرنسا واليونان وإيطاليا وإسبانيا.

ويختلف النظام الغذائي حسب الدولة والمنطقة، لذلك فهو يحتوي على مجموعة من التعريفات، لكنها بشكل عام غنية بالخضروات والفواكه والبقوليات والمكسرات والفاصوليا والحبوب والأسماك والدهون غير المشبعة مثل زيت الزيتون. وعادة ما يتضمن تناول كميات منخفضة من اللحوم ومنتجات الألبان.

وبالإضافة إلى مكافحة الالتهاب، فإن تناول الطعام الصحي يمنحك جميع العناصر الغذائية التي تحتاجها ويساعدك في الحفاظ على وزن صحي، وهو مفتاح لدرء خطر الإصابة بأمراض القلب.

المصدر: إكسبريس