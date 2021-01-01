حركة فتح: سندافع عن شعبنا بالبنادق

رام الله /سما/

قالت حركة فتح -اقاليم الضفة الغربية انها سندافع عن المقدسات المسيحية والاسلامية وصمود الفلسطينيين بالبنادق والاجساد والارواح.

وزفت الحركة في بيان صحفي، الشهداء ادهم عليوي، جميل عموري، تيسر عيسة الذين ارتقوا فجر اليوم في جنين.

وقال البيان "سطر مقاتلوا فتح من ابناء الاجهزة الامنية ملحمة بطولية في شوارع جنين القسام وابو جندل وطوالبة في مشهد توحد فيه الدم، هي فتح التي عودكم ابطالها على ان يقاتلوا العدو وجها لوجه مقبلين غير مدبرين ليزرعوا في نفس كل فلسطيني معنى البطولة والفداء على درب جميع الشهداء الذين واجهوا هذا العدو واذاقوه اصناف العذاب في كل موقع فُرض فيه علينا القتال وفي كل ساحات الوطن. ان ارتقاء ابطالنا من المؤسسة الامنية هو تاكيد على العقيدة النضالية التي تربوا عليها هي ذاتها امتداد لثقافة الفدائيين في عيلبون والكرامة وبيروت والضفة وغزة والقدس."

وتابع البيان : "لقد ارتقى شهداؤنا من ابناء شعبنا وأبناء اجهزتنا الامنية وهم يذودون عن حمى الوطن ويصدون العدوان عن كل مواطن وليؤكدوا ان هذه المؤسسة وجدت لتحمي المواطن وتصون دمه وتحافظ على امنه. فهذه اجهزتنا وجدت لتكون لكم حصنا حصينا وسدا منيعا،ولن تكون الا معكم".

وقالت الحركة " لقد ارتقى شهداؤنا ودفعوا دمهم غير منتظرين شكراً او عرفان ولاينتظرون الاوسمة والنياشين، فهل هناك أعلى واغلى من نيشان الشهادة في سبيل الوطن هم اخوتكم هم ابناءكم ودمائهم رهن اشارتكم".

وتابعت: "وليعلم هذا العدو الغاصب ان ما واجهه في غزة والقدس من عنفوان وصمود ومن تحدي سطره اهلنا بالداخل المحتل سيواجهه في الضفة الغربية، خيبة تجر خيبة له وعليه، ولن يكون دمنا الا انتصارا للحق على قوته الغاشمة واننا سندافع عن مقدساتنا المسيحية والاسلامية وصمود اهلنا بكل ما اوتينا من عزم ببنادقنا واجسادنا وارواحنا."

وقالت " وليعلم هذا العدو ان مغامراته العسكرية وعدوانه على شعبنا سيشعل الارض نارا على امتداد ارضنا تحت اقدامه . وان فتح وكل قوى شعبنا الوطنية ستكون بالمرصاد".